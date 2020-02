Župa vyzýva na výstavbu rýchlostnej cesty R8

Nákladné vozidlá nepoužívajú diaľnice a nadmerne ničia cesty nižších tried. Nepomáhajú ani zákazové značky, kamionisti ich často ignorujú.

18. feb 2020 o 9:00 Dominika Cunevová

NITRA. Vybudovanie rýchlostnej cesty R8 je potrebné, rovnako ako ďalších cestných komunikácií, ktoré nepovedú cez centrá miest a obcí. Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja na zastupiteľstve vytiahli tému, ktorú sa snažia riešiť už od čias vlády Mikuláša Dzurindu.

Poslanci poukázali na to, že Nitriansky a Košický kraj patria k jediným regiónom bez diaľničnej dopravy. Nákladné vozidlá tak miesto diaľnic a ciest prvej triedy používajú cesty nižších tried, a to najmä v okolí hlavných ťahov. Nepomáhajú ani zákazové značky, kamionisti ich často ignorujú.

Prepojí sever s juhom

Nákladná doprava nadmerne ničí cesty, vyžadujú si stále častejšie a nákladnejšie opravy.

„Doteraz sme opravili okolo 170 kilometrov ciest 2. a 3. triedy. No koľko vybudoval štát ciest 1. triedy? Súhlasím s vami, sme absolútne diskriminovaní, treba sa ohlasovať,“ uznal na rokovaní predseda NSK Milan Belica.

Riešením sa zdalo byť vybudovanie rýchlostnej komunikácie R8, ktorá by prepojila sever kraja s juhom od Bánoviec až po Komárno. O tom sa však stále iba hovorí. Belica upozornil, že jej výstavba bude potrebná aj z dôvodu blížiacej sa kolaudácie nového mosta pri Komárne, ktorý ale nemá napojenie na žiadnu rýchlostnú cestu.

Podľa Belicu bude nutné vybudovať komunikáciu aj v dôsledku zastavenia ťažby uhlia na Hornej Nitre. „Budú potrebovať riešiť problém zamestnanosti. Slovenská ekonomika sa začne trochu prehrievať, aj keď ešte nehrozí kríza, ale čakať na ňu tiež nie je dobré riešenie. Ten koridor je otvorený a treba ho využiť, R8 nie je zbytočná,“ poznamenal.

