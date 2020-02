Nad pripravovanou divadelnou hrou prevzala záštitu bulharská veľvyslankyňa

Jedno z najväčších bábkových divadiel na Slovensku pripravuje jedinečnú šou plnú svetla, tzv. čierne divadlo.

19. feb 2020 o 8:30 Dominika Cunevová

NITRA. Už čoskoro sa Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre bude kvôli nadchádzajúcej rekonštrukcii dočasne sťahovať do Močenka. Rozlúčku s budovou sa ale rozhodlo poňať veľkolepo. Poslednou premiérou divadelnej sezóny bude tzv. čierne divadlo s názvom Stvorenie.

Čarovné predstavenie pre deti od štyroch rokov divadlo uvedie vo Veľkej sále v piatok 13. marca. Nad jedinečnou inscenáciou dokonca prevzala záštitu veľvyslankyňa Bulharskej republiky Jordanka Čobanová.

Ako animovaná rozprávka

Princíp čierneho divadla spočíva v hre svetla a farieb. Na tmavej scéne sa pohybujú herci odetí celí v čiernom. Používajú kostýmy, rekvizity či predmety potreté farbami, ktoré svietia pod ultrafialovým svetlom. Vďaka nim sa veci na javisku dávajú do pohybu a nadobúdajú život.

„Je to technika, ktorá nie je veľmi častá, ale o to zaujímavejšia pre detského diváka, pretože veľmi podporuje fantáziu. Scéna je veľmi kreatívna a aj pre hercov je to nová skúsenosť. Pracujú úplne iným spôsobom, nie sú na javisku viditeľní a prejavujú sa pohybom. Majú vlastne príležitosť ukázať majstrovstvo vo vodení bábok,“ vysvetľuje dramaturgička Nikoleta Tužinská.

Iná verzia zrodenia sveta

„Je to ako živá animovaná rozprávka, ktorá sa deje priamo pred očami detí, nie prostredníctvom obrazoviek televízora či počítača,“ dopĺňa bulharská režisérka hry Magdalena Miteva, ktorá je pre svoje ultrafialové predstavenia známa doma aj v zahraničí.

Pre nitrianske bábkové divadlo pripraví hru na biblický motív Genesis, teda stvorenie sveta. Rodičia sa však náboženskej predlohy báť nemusia.

„Rešpektujem náboženstvo, ale nie som pobožná. Preto uprednostňujem hru, ktorá je ako pre veriacich ľudí, tak aj neveriacich. Je to veľmi voľná fantázia o tom, ako došlo k stvoreniu sveta,“ spresňuje režisérka. „O to viac priestoru ponúka na úvahy aj pre veriacich aj neveriacich o tom, ako to bolo na začiatku. Nedáva jasnú odpoveď, ale ponúka priestor pre fantáziu a filozofovanie,“ myslí si dramaturgička.

