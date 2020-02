Po rokoch na svoje dielo natrafil tam, kde to nikdy nečakal

Fotograf, ktorý v súčasnosti vystavuje v Nitre, bol kedysi aj vášnivým maliarom.

18. feb 2020 o 10:13 Dominika Cunevová

NITRA. Vladimírovi Macurovi sa síce podarilo robiť to, čo ho baví, až v pokročilejšom veku, robí to však naplno. S fotoaparátom cestuje po svete a zachytáva osobité čaro exotických krajín. Do konca februára v obchodnom dome Centro Nitra predstavuje krásu najsevernejšieho z gréckych ostrovov – Korfu.

Druhý najväčší grécky ostrov sa nenazýva smaragd Stredomoria či perla Grécka pre nič za nič. Takzvaný „Zelený ostrov“ sa pýši nekonečnými olivovými sadmi, panenskou prírodou a prírodnými piesočnatými plážami, ktoré obmýva tyrkysové more.

„Je úžasne krásny s neuveriteľnými romantickými pohľadmi. Ku Korfu sa viaže obrovská história, ktorú stelesňujú aj úchvatné historické stavby,“ opisuje Macura.

Podobnosť s Prahou

Na každom mieste, ktoré navštívi, však jeho záujem nevzbudzujú hotely či preplnené pláže. Predovšetkým sa snaží zachytiť nefalšovanú atmosféru krajiny a spôsob života miestnych.

„Na obyvateľoch Korfu ma zaujal najmä ich pokoj. Sú to typickí ľudia, ktorí sa nikde neponáhľajú,“ uvádza príklad.

Ostrov podľa jeho slov oplýva neskutočným romantickým nádychom, ktorý zažil aj v hlavnom meste s rovnomenným Korfu, u domácich Kérkyra. Dojem z neho prirovnáva k metropole Českej republiky.

„Aj Praha je zaujímavá tým, že má svoje kúzlo, aj v rámci architektúry. Na Korfu sú staré budovy. No na rozdiel od našej krajiny tam nie je dovolené meniť ich vzhľad a poškodiť štruktúru architektúry mesta novými stavbami. Takže pôvodné gro mesta ostáva.“

Po rokoch sa stal zázrak