Knižný debut rodáčky z Nitry je medzi najpredávanejšími novinkami

Román autorky sprvu prirovnávali ku knihe 50 odtieňov sivej.

21. feb 2020 o 13:51 Dominika Cunevová

NITRA. Vyšiel len nedávno, no ihneď si získal mnohých čitateľov. Reč je o debutovom románe Kataríny Kunikovej z Nitry, ktorý mnohí sprvu prirovnávali k 50 odtieňom sivej. No kniha Zákon príťažlivosti má od známeho erotického titulu na míle ďaleko. V dobrom. Síce o šteklivé momenty v nej nie je núdza, je nápaditejšia a vtipnejšia.

„Môj manžel, moji rodičia a blízki, chvalabohu nepoznajú tento román (50 odtieňov sivej). Takže nevedeli, čo ich čaká. Ja si myslím, že prirovnanie k nemu bolo skôr vo význame duševných poryvov hlavnej postavy než otvorenej erotiky, ktorá bola v románe 50 odtieňov sivej,“ skonštatovala Katarína Kuniková.

Láska vďaka Einsteinovi

Svoju knihu by opísala trochu netradične, a to otázkou. „Čakali by ste, že sa dá prežiť osudová, nehynúca a vášnivá láska s pomocou Alberta Einsteina?“ Paralely s uznávanou osobnosťou badať od začiatku do konca. Jeho citátmi je popretkávaná celá kniha.

Súvisiaci článok Hoci žije v Španielsku, knihu prišla pokrstiť do rodnej Nitry Čítajte

„Milujem jeho myšlienky, nadhľad, život, prístup a názor na Boha a vesmír či ľudí. Je pre mňa jednou z najväčších osobností 20. storočia,“ vysvetlila autorka.

Svoju fascináciu slávnym fyzikom zdieľa spolu s hlavnou hrdinkou románu Laurou. Svojským vedcom si vyzdobila aj byt, do ktorého sa práve nasťahovala po náročnom rozchode.