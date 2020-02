Slovensko alebo Slovinsko – večná dilema všetkých cudzincov

Na zámenu krajín doplatil aj zostrelený letec.

20. feb 2020 o 10:00 Dominika Cunevová

NITRA. Slovensko a Slovinsko. Dve krajiny, ktoré sa stali dôvodom nejednej trápnej situácie. Cudzinci si ich často zamieňajú, a to nielen kvôli veľmi podobnému názvu.

„Hovoríme o veľmi príbuzných a podobných európskych a slovanských štátoch, ktoré majú veľmi podobné vlajky aj názov, kvôli čomu si nás často v zahraničí mýlia,“ vraví Anton Števko, riaditeľ Ponitrianskeho múzea, v ktorom je do 1. marca výstava Slovensko – Slovinská dimenzia venovaná odlišnostiam i podobnostiam týchto krajín.

Nevedeli, kam sa zrútil

Na prvú známu zámenu Slovenska a Slovinska doplatil americký letec. Spája sa s obdobím druhej svetovej vojny, keď americké letectvo 16. júna 1944 bombardovaním zničilo takmer celý závod rafinérie Apollo v Bratislave, ktorý mali v tom čase pod kontrolou Nemci.

Zahynulo pritom 176 ľudí – zamestnanci prevádzky, ako aj obyvatelia mesta. Aj na ich počesť nesie jeden z bratislavských mostov meno Apollo.

Jedným z pilotov bol aj Ray Wallace Allen, ktorého príbeh je zaznamenaný aj v rámci expozície v múzeu. Počas náletu bol ale zasiahnutý letcami. Pri páde ešte stihol zahlásiť, že je nad Slovenskom.

„Dispečerská služba to nerozoznala, mysleli si, že spadol do Jadranu, niekde na Slovinsku. No letec spadol nad Svätým Jurom pri Bratislave. Pozostatky amerického lietadla boli pred viacerými desaťročiami objavené a hrob letca bol obnovený,“ vysvetľuje profesorka Magda Botíková z FF Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa spolu so študentmi podpísala pod vznik výstavy.

Nebol však prvým ani posledným, komu podobné názvy spôsobili problémy. Krajiny si poplietli aj niekdajší americký prezident George Bush či bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi.