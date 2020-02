Mesto Nitra a MH Invest sa stále nezhodli na križovatke k strategickému parku

Spor medzi nitrianskou radnicou a štátnou firmou MH Invest, ktorá chce vybudovať mimoúrovňovú križovatku v lokalite Šindolka pod Zoborom, neutícha.

18. feb 2020 o 18:51 TASR

NITRA. Spor medzi nitrianskou radnicou a štátnou firmou MH Invest, ktorá chce vybudovať mimoúrovňovú križovatku v lokalite Šindolka pod Zoborom, neutícha.

Mesto nedávno zverejnilo vizualizácie, ktoré majú dokazovať nezmyselnosť projektu, s ktorým MH Invest prišiel. Štátna firma vo svojej následnej reakcii uviedla, že argumentácia magistrátu je "...chaotická zmäť zavádzajúcich a nepravdivých skutočností".

Rôzne mediálne vyjadrenia a tlačové správy si mesto s MH Invest spoločne posielajú už niekoľko týždňov.

MH Invest už dlhšiu dobu žiada mesto o vydanie stavebného povolenia na výstavbu mimoúrovňovej križovatky, ktorá má zlepšiť dopravnú dostupnosť strategického parku, v ktorom sídli automobilka Jaguar Land Rover.

Spoločnosť sa pri tom odvoláva na dopravnú štúdiu, ktorá také riešenie odporučila. Zároveň pripomína, že má hotovú projektovú dokumentáciu a na účte aj peniaze potrebné na výstavbu.

Hlavný architekt Nitry Viktor Šabík však už dlhšie upozorňuje na to, že MH Investom navrhovaná mimoúrovňová križovatka na Šindolke pod Zoborom by mala zlý vplyv na ďalší rozvoj tejto mestskej časti.

"Najdôležitejšie pre budúci zdravý rozvoj nášho mesta je, aby sme nemali Zobor oddelený od ostatnej mestskej štruktúry diaľnicou a bariérami," pripomenul pred časom Šabík.

Mesto preto pre názornosť nechalo vytvoriť grafické znázornenie navrhovanej križovatky pod Šindolkou a pre ilustráciu vypracovalo vizulizácie, ktoré ukazujú, akoby vyzerali už existujúce zastavané územia mesta, keby v nich stála križovatka, akú chce štátna firma postaviť na Šindolke.

"Predstavte si, že by vznikla na sídliskách Klokočina alebo Chrenová. Územie by bolo necitlivo rozseknuté a len obťažne, ak vôbec, prechodné pre chodcov a cyklistov. Rodiny s deťmi by sa len ťažko dostali z jednej strany cesty na druhú, nehovoriac o ľuďoch s obmedzenou pohyblivosťou a invalidoch," uvádza sa v materiáli, ktorý mesto zverejnilo na svojej webovej stránke.

Zároveň v ňom upozorňuje na fakt, že Nitra je rozvíjajúcim sa mestom a Šindolka s neďalekou lokalitou Párovské lúky tvoria jeden organický mestský celok. "Ak dnes toto územie necitlivo rozsekneme mimoúrovňovou križovatkou, vytvoríme pre súčasných aj budúcich obyvateľov mesta ťažko prekonateľnú bariéru," konštatuje radnica.

Na zverejnený materiál takmer okamžite zareagovala spoločnosť MH Invest, podľa ktorej je zmätočný a nepravdivý. "Mesto Nitra sa tri roky súhlasne vyjadrovalo k projektu. Za tri roky tak nebola žiadna pochybnosť o tom, že mesto Nitra súhlasí s realizáciou mimoúrovňovej križovatky. Riešenie bezpečne prepája dve územia a zároveň spĺňa požiadavky na zvládnutie predpokladanej intenzity dopravy na najbližších minimálne 20 rokov," argumentuje MH Invest.

Nitriansky primátor Marek Hattas argumentuje aj tým, že mimoúrovňová križovatka, ktorú navrhuje postaviť štátna firma, nie je v územnom pláne, a preto na jej výstavbu nemôže mesto vydať stavebné povolenie.

"Porušili by sme tým zákon," pripomenul primátor pred časom. Zároveň však potvrdil, že v novom územnom pláne (ÚP) už mesto bude reflektovať na požiadavku MH Invest.

"ÚP je otvorený a my v ňom budeme reflektovať aj výsledky dopravného posúdenia, v ktorom nám bolo odporučené, aby sa tu postavila mimoúrovňová križovatka. Takto to pôjde aj do nového ÚP, ak sa nevyskytnú nové skutočnosti," vyhlásil Hattas.

Podľa jeho slov problémy spôsobilo to, že sa MH Invest neprihlásil už v roku 2018, keď sa schvaľovali zmeny a doplnky do ÚP. "Už sme mohli mať dávno túto stavbu zapracovanú v našich územnoplánovacích dokumentoch. Ja musím postupovať ako primátor v zmysle zákona. Zmeny ÚP sa nedejú zo dňa na deň, má to istý proces. Ten je spustený a uvidíme, ako to pôjde ďalej," uviedol primátor.

Zároveň zdôraznil, že aj naďalej považuje výstavbu mimoúrovňovej križovatky za prekážku rozvoja obytnej zóny na Šindolke. "Bavil som sa o tom aj s premiérom a dohodli sme sa na tom, že požiadame o výnimky z ochranného pásma. To znamená, že sa budeme snažiť to územie čo najviac ochrániť," dodal Hattas.