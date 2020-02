Zlato berie Lehota

Redakcia MY novín zorganizovala 10. ročník halového turnaja starých pánov. Dejiskom bola prvýkrát športová hala v Močenku a prvýkrát v histórii sa na ňom z triumfu tešili old boys Lehoty.

19. feb 2020 o 10:42 Martin Kilian

V skupine A sklamali výkony obhajcu trofeje z N. Hrnčiaroviec. Bez prehry ňou prešli Horné Saliby a Strojár Nitra, postúpili aj dva „domáce“ celky z Močenka a H. Kráľovej.

Skupinu B ovládli Lehoťania, ktorí na turnaji nastrieľali najviac gólov. Boj o druhé miesto bol vyrovnaný, nakoniec ho obsadili T. Mlyňany po troch remízach. Šalgočku potiahol kanonier Miroslav Herák, ktorý trafil do siete aj po krásnych polonožničkách!

Vyraďovacie zápasy boli vyrovnané, až štyrikrát rozhodovali penalty! H. Saliby vyrovnali vo štvrťfinále pár sekúnd pred koncom, ale v rozstrele vyradili Novú Baňu. T. Mlyňany v penaltách stroskotali na tíme Strojár Nitra. Do bojov o medaily sa prešmykli aj Šalgočka s Lehotou.

Salibanov potiahol do finále dvojgólový hroťák Lénárt, ktorý sa väčšinou ani nesťahoval do obrany. Lehota otočila priebeh so Šalgočkou, keď jej do karát zahralo zranenie brankára. Herák a spol. sa napokon tešili z bronzu.

Vo finále mala územnú prevahu Lehota, ale gólové korenie chýbalo. Brankár Zoltán Renczés dochytal krívajúc „na jednej nohe“. Rozhodlo sa v penaltách, kde jediné zaváhanie „Felsöszeli“ znamenalo lehotskú radosť.

SKUPINA A:

H. Saliby – Močenok 1:0, Hagony.

Strojár Nitra – H. Kráľová 2:0, Sládeček, Vágai.

N. Hrnčiarovce – Močenok 0:3, P. Bleho, Maršálek, M. Bleho.

H. Saliby – Strojár Nitra 1:1, Kontár – Pavlovič.

N. Hrnčiarovce – H. Kráľová 0:1, Új.

Strojár Nitra – Močenok 0:0.

H. Saliby – H. Kráľová 2:1, Hagony, Lénárt – L. Odráška.

N. Hrnčiarovce – Strojár Nitra 0:0.

H. Kráľová – Močenok 0:1, Hupka.

N. Hrnčiarovce – H. Saliby 1:1, R. Szombat – Szarka.

1. H. Saliby 4 2 2 0 5:3 8

2. Močenok 4 2 1 1 4:1 7

3. Strojár 4 1 3 0 3:1 6

4. H. Kráľová 4 1 0 3 2:5 3

5. N. Hrnčiarovce 4 0 2 2 1:5 2

SKUPINA B:

Nová Baňa – Tajná 3:0, Vozár 2, Gaži.

Lehota – Šalgočka 5:0, Andrášik 2, Mikula, Paška, Antoni.

T. Mlyňany – Tajná 0:0.

Nová Baňa – Lehota 1:3, Zeleňák – Paška 2, Zaujec.

T. Mlyňany – Šalgočka 1:0, Bradáč.

Lehota – Tajná 2:0, Bachar, Mikula.

Nová Baňa – Šalgočka 0:3, Herák 2, Mikulek.

T. Mlyňany – Lehota 1:1, Rendla – Andrášik.

Šalgočka – Tajná 3:1, Herák 3 – Potančok.

T. Mlyňany – Nová Baňa 1:1, M. Kramár, Frim.

1. Lehota 4 3 1 0 11:2 10

2. T. Mlyňany 4 1 3 0 3:2 6

3. Šalgočka 4 2 0 2 6:7 6

4. N. Baňa 4 1 1 2 5:7 4

5. Tajná 4 0 1 3 1:8 1

ŠTVRŤFINÁLE:

H. Saliby – Nová Baňa 1:1, na p.k. 2:1, Czinege – M. Kramár.

T. Mlyňany – Strojár Nitra 1:1, na p.k. 0:2, Horvát – Paľo.

Močenok – Šalgočka 1:2, Lenčéš – Herák, Mikulek.

Lehota – H. Kráľová 2:1, Mikula, Kovalčík – Új.

SEMIFINÁLE:

H. Saliby – Strojár Nitra 2:0, Lénárt 2.

Šalgočka – Lehota 1:4, Mikulek – Andrášik 2, Paška, Zaujec.

O 3. MIESTO: Strojár – Šalgočka 0:3, Herák 2, Hipš.

FINÁLE: H. Saliby – Lehota 0:0, p.k. 2:3.

INDIVIDUÁLNE CENY

Najlepší brankár: Zoltán Renczés (H. Saliby). Najlepší hráč: Patrik Andrášik (Lehota). Najlepší strelec: Miroslav Herák (Šalgočka, 8 gólov).

POVEDALI PO TURNAJI

Marián Volek, Lehota: „Neprišli sme s cieľom vyhrať, ale postupne sme zistili, že môžeme uspieť. Všetci hráči zahrali vynikajúco. Dali sme najviac gólov a myslím si, že sme boli najlepším mužstvom. Turnaj bol super, mužstvá vyrovnané. Sme veľmi radi, že sme sa tu takto zišli. Je to bonus v zime si takto zašportovať, ďakujeme organizátorom za peknú nedeľu. Teraz ideme oslavovať, Paťo ako najlepší hráč to musí zacvakať, ha-ha. Tvoríme výborný kolektív, a keď je dobrý kolektív, je dobrý aj výsledok.“

Peter Lénárt, H. Saliby: „Som spokojný, dostali sme sa až do finále. Žiaľ, na penalty sme prehrali. No nie sme sklamaní. Dôležité je, že sa stretli kamaráti, porozprávali sme sa. Futbal jednoducho spája ľudí. Na ihrisku sme boli súpermi, ale po zápase kamarátmi. Hralo sa férovo, chválim aj výkon rozhodcov.“

AKO NASTÚPILI

N. HRNČIAROVCE: Tábi, Boszorád, Lydik, Nagy, Czako, R. Szombat, N. Szombath, Bencz, Dobrý.

H. SALIBY: Renczés, Lénárt, Šulan, Hagony, Kontár, Varjú, Szarka, Czinege, Lóci.

STROJÁR: Hala, Mego, Sládeček, Paľo, Pavlovič, Mihálik, Vágai, Ďuriš.

H. KRÁĽOVÁ: Hanák, Sklenár, Új, Bobula, L. Odráška, P. Odráška, Eremiáš, Lenčéš, Sýkora.

MOČENOK: Uko, Hupka, Šmida, Maršálek, M. Bleho, J. Lenčéš, Ferencei, Ujváry, P. Bleho, Rábek, Vereš.

T. MLYŇANY: Palovčík, R. Kramár, Rendla, Horvát, M. Kramár, Benko, Bradáč, Tokár.

LEHOTA: Volek, Bachar, Antoni, Andrášik, Paška, Mikula, Zaujec, Bernáth, Kovalčík, Hrnčiar.

NOVÁ BAŇA: Brestovský, Frim, Kapusta, Vozár, Zeleňák, Kramár, Gaži.

ŠALGOČKA: Čejtey, Pagáč, Mikláš, Spáčil, Lipovský, Stranovský, Herák, Biháry, Vida, Beták, Hipš, Mikulek, Majka.

TAJNÁ: L. Szombath, B. Boďo, Potančok, Záhorec, Beličin, Németh, P. Boďo, Csekey, Prešinský, Kozár.

Rozhodovali Šimák a Hörik.