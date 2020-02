Hľadajú nezvestnú 15-ročnú Máriu

Tínedžerka pochádza z obce Čaradice a v súčasnosti je chovankyňa Centra pre deti a rodinu Štós v Jasove.

19. feb 2020 o 15:54 SITA

JASOV/ČARADICE. Polícia žiada o pomoc pri pátraní po nezvestnej 15-ročnej Márii Kováčovej. Tínedžerka pochádza z obce Čaradice a v súčasnosti je chovankyňa Centra pre deti a rodinu Štós v Jasove.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová, 14. februára napoludnie odišla zo základnej školy v Jasove a do centra sa už nevrátila.



Mária je 168 cm vysoká, štíhlej postavy, tá tmavohnedé rovné vlasy a hnedé oči. Oblečené mala čierne koženkové nohavice, dlhšiu čeveno-čiernu kockovanú košeľu a čiernu vetrovku do pása. Obuté mala červené členkové topánky a so sebou mala čiernu kabelku. Na ľavom predlaktí má vytetované meno Laco.



Akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri jej vypátraní, je možné oznámiť na linke 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na facebookovej stránke polície.