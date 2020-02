Dubai s bronzom

Zápasnícky klub AC Nitra sa predstavil na medzinárodnom turnaji v Plzni, na ktorom sa mu podarilo získať aj jedno pódiové umiestnenie.

21. feb 2020 o 8:35 Zbislav Oťapka

Na medzinárodnom podujatí, ktoré sa konalo 8. až 9. februára v hlavnom meste českého piva Plzni, sa predstavilo 137 pretekárov z Čiech, Slovenska, Poľska a Ukrajiny.

Nabitý program priniesol množstvo zaujímavých a náročných duelov. Diváci sa rozhodne mali na čo pozerať, žinenky v hale nestihli zapadnúť prachom.

Zápasníci z Nitry sa do Plzne vydali pod vedením trénera Ivana Molnára st., rozhodcu Michala Novákyho a vedúceho výpravy Petra Minárika.

Chlapci predviedli bojovné výkony, na žinenke nechali srdce, no výsledky mohli pre klub spod Zobora dopadnúť v celkovom hodnotení aj oveľa lepšie.

Max Dubai siahal už aj na striebornú medailu. Zápas vyhrával o desať bodov, no jeho súper ho pár sekúnd pred koncom zápasu prekvapil a dotlačil na lopatky. Pre mladého borca je to cenná skúsenosť. Zápasiť sa musí od začiatku do konca. I tak je zisk bronzovej medaily cenným úspechom nitrianskych zápasníkov.

Na podujatí okrem Dubaia štartovali aj Ján Motyčiak, ktorý v kategórií do 39 kg obsadil taktiež pekné štvrté miesto.

Jeho kolega Marián Olšák obsadil konečné piate miesto.

V kategórií do 31 kg Matthias Minárik skončil na piatom mieste.