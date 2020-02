Majstrovstva západoslovenskej oblasti

V bratislavskej hale Elan súťažili o medaily na majstrovstvách západoslovenskej oblasti najmladší atléti. Početné zastúpenie mali aj oba nitrianske kluby Stavbár a ŠOG Nitra.

20. feb 2020 o 11:10 Samuel Mečiar

Majstrovstvá západoslovenskej oblasti mladších a najmladších žiakov: 60 m najmladší žiaci: 6. Samuel Nduka (Stavbár) 8,60, 13.Dominik Chobot (Stavbár) 9,21, 21. Samuel Drančák (Stavbár) 9,67, 26. Adam Mikla (Stavbár) 9,79, 40. Jakub Fuska (ŠOG) 10,87, 43. Šimon Mistrík (ŠOG) 11,60. 60 m najmladšie žiačky: 9. Viviana Šimová (Stavbár) 8,81, 11. Rabeková Melinda (ŠOG) 8,98, 15. Ivana Juhásová (Stavbár) 9,06, 19. Timea Tóthová (ŠOG) 9,16, 22. Nina Jarošová (ŠOG) 9,40, 23. Nina Pašková (ŠOG) 9,42, 28. Stela Kiesel (ŠOG) 9,59, 36. Alexandra Jergušová (ŠOG) 9,80, 44. Miriam Pavelková (ŠOG) 10,03, 44. Sofia Pinterová (ŠOG) 10,03, 48. Terézia Balková (ŠOG) 10,12, 51. Barbora Seková 10,34, 55. Ema Veverkova (ŠOG) 10,91. 60 m najmladší žiaci: 14. Ivan Paulovič (ŠOG) 9,84, 30. Matúš Kozár (ŠOG) 10,64, 38. Adam Berkeš (ŠOG) 11,37, 39.Simon Svorad (ŠOG) 12,02. 60 m najmladšie žiačky: 2. Ella Gajová (ŠOG) 9,36, 6. Zara Čekey (ŠOG) 9,52, 19. Sarah Penciaková 10,08, 25. Agáta Ráczová (ŠOG) 10,37, 26. Paulína Majerčíková (ŠOG) 10,38, 40. Zuzana Kováčová (ŠOG) 10,78, 43. Linda Tóthová (ŠOG) 10,80, 46. Rebeka Ďurišová (ŠOG) 10,94, 55. Nina Mendelová (ŠOG) 11,39, 58. Zita Uhnáková (ŠOG) 12,07. 150 m mladší žiaci: 17. Samuel Drančák (ŠOG) 23,42, 18. Adam Mikla (Stavbár) 23,52, 24. Timotej Petrík (Stavbár) 24,10, 33. Šimon Miszrik (ŠOG) 29,91. 150 m mladšie žiačky: 2. Romana Hrnčárová (Stavbár) 21,02, 11. Melinda Rábeková (ŠOG) 22,50, 17. Ivana Juhásová (Stavbár) 23,06, 20. Timea Tóthová (ŠOG) 23,34, 23. Nina Jarošová (ŠOG) 23,45, 30. Stela Kiesel (ŠOG) 23,95, 44. Sofia Pinterová (ŠOG) 25,29, 46. Miriam Pavelková (ŠOG) 25,56, 57. Emma Veverková (ŠOG) 29,33.

600 m mladší žiaci: 10. Marián Kozár (ŠOG) 2:04,67, 15. Jakub Fúska (ŠOG) 2:27,07. 600 m mladšie žiačky: 17. Karin Kisleghyova (ŠOG) 2.20,14. 600 m najmladší žiaci: 13. Matúš Kozár (ŠOG) 2:20,53, 16. Ivan Paulovič (ŠOG) 2:29,36, 21. Adam Berkeš (ŠOG) 2:53,04. 600 m najmladšie žiačky: 24. Rebeka Ďurišová (ŠOG) 2:44,36, 27. Linda Tóthová (ŠOG) 3:08,28. 60 m prek mladší žiaci: 2. Samuel Nduka (Stavbár) 10,58, 7. Timotej Petrík (Stavbár) 11,76, 8. Dominik Chobot (Stavbár) 12,20.

60 m prek. mladšie žiačky: 4. Nina Pašková 12,05, 10. Lara Hačková (ŠOG) 12,92, 12. Simona Giraltošová (ŠOG) 13,35. 2000 m chôdza najmladšie žiacky: 5. Alexandra Fusková (ŠOG) 13,38. Skok do výšky – mladšie žiačky: 2. Viviana Šimová – 141 cm (Stavbár), 8. Lara Hačková – 120 cm (ŠOG), 11. Nina Jarošová – 115cm (ŠOG). Skok do výšky – najmladšie žiačky: 12. Zara Čekey (ŠOG) – 100 cm. Skok do diaľky – mladší žiaci: 2. Samuel Nduka (Stavbár) – 506 cm, 7. Dominik Chobot (Stavbár) – 407 cm, 10. Samuel Drančák (ŠOG) – 388 cm. Skok do diaľky – mladšie žiačky: 4. Viviana Šimová (Stavbár) – 432 cm, 15. Alexandra Fúsková (ŠOG) – 371 cm, 16. Nina Pašková (ŠOG) – 371 cm, 25. Melinda Rábeková (ŠOG) – 349 cm, 31. Simona Giraltošová (ŠOG) – 335 cm, 32. Lara Hačková (ŠOG) – 335 cm, 39. Karin Kisléghyová (ŠOG) – 321 cm, 44. Miriam Pavelková (ŠOG) – 293 cm, 45. Alexandra Jergušová (ŠOG) – 290 cm, 47. Terézia Balková (ŠOG) – 278 cm, 48. Tímea Tóthová (ŠOG) – 263 cm. Diaľka z miesta odrazu – najmladší žiaci: 15. Ivan Paulovič (ŠOG) – 210 cm, 18. Adam Berkeš (ŠOG) – 292 cm. Diaľka z miesta odrazu – najmladšie žiačky: 1. Ella Gajová (ŠOG) – 395 cm, 20. Zara Čekey (ŠOG) – 324 cm, 25. Sarah Penciaková (ŠOG) 310 cm, 26. Agáta Ráczová (ŠOG) 305 cm, 33. Rebeka Ďurišová (ŠOG) – 277 cm, 36. Nina Mendelová (ŠOG) – 262 cm, 38. Paulína Majerčíková (ŠOG) 257 cm. Vrh guľou 2 kg – najmladší žiaci: 1. Andrej Barantal (Stavbár) – 8,65 m. Vrh guľou 3 kg – mladší žiaci:

2. Marek Felber (Stavbár) – 10,58 m, 10. Mário Bakai (ŠOG) – 6,78 m, 11. Šimon Mistrík (ŠOG) – 5,80 m, 13. Tomáš Vrábel (ŠOG) 5,42 m, 14. Jakub Fúska (ŠOG) 5,27 m.



Nitrianski atléti sú na čele slovenských halových tabuliek. Až traja pretekári ŠOG Nitra vedú halové tabuľky 2020 vo svojich disciplínach: David Mazúch 1500 m 4:04,09, Daniela Ledecká 400 m 54,14, Tomáš Krajňák žrď 480 cm.

Z klubu AC Stavbár sú na čele tabuliek dvaja atléti: trojskok Turcsányi 14,24, guľa: S. Kováč 16,17 m.

Rok začal v celku úspešne.