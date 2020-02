Fotí deti v prirodzenom prostredí, výsledok ohromí

Fotografie zachytávajú bezprostredné reakcie detí.

26. feb 2020 o 16:05

NITRA. Miesto štylizovaných fotiek stavila na prirodzenosť. Fotky Andrey Koncovej zachytávajú bezprostredné reakcie detí. Oplývajú neuveriteľnou úprimnosťou a presvedčivosťou, kvôli čomu vzbudzujú v človeku úplne iné dojmy ako strojené fotky.

Sériu detských fotografií pohromade prvýkrát vystavili v nitrianskej Trafačke pod názvom (Ne)obyčajné momenty.

Žiadne aranžované fotografie

Výstava predstavuje niekoľko rokov dokumentovania žiakov v Základnej umeleckej škole Médea. Podarilo sa jej na nich zachytiť spontánnosť, ktorá prináleží uvoľnenému prostrediu počas toho, ako deti tvoria.

„Nie sú to klasické aranžované portréty, je to niečo úplne iné. Vidieť tam umelecký pohľad autorky, jej fotografické videnie a cítenie. Fotografie sú živé, reálne, pravdivé, také, aké by mali fotografie byť,“ myslí si Jozef Peniak, ktorý bol kurátorom výstavy.

Deti na fotkách možno pozorovať v rôznych štádiách tvorivého procesu. „Sú často zamyslené, vidieť, že riešia nejaký výtvarný, možno aj osobný problém. Detský svet je rozmanitý a i keď sme my dospelí možno zabudli, deti tiež prežívajú svoje radosti, ale aj nejaké trápenia. A myslím, že to všetko je na tých fotografiách vidieť,“ dodal.