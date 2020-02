Verím, že prekvapíme

Hokejistov Nitry čaká nadstavba play-off. O aktuálne skončenej základnej časti aj ambíciách mužstva sme sa porozprávali s Branislavom Mezeiom.

25. feb 2020 o 11:25 Zbislav Oťapka

Ako by ste zhodnotili základnú časť Tipsport ligy?

- Určite to nebolo podľa našich predstáv, vlastne podľa nikoho predstáv, či už vedenia, alebo fanúšikov. Na začiatku sme si predstavovali, že sezóna dopadne lepšie, ale treba brať do úvahy, že sa často menil káder, tak isto trénerský tým. Mali sme aj dosť omladené mužstvo, vedenie sa snažilo robiť zmeny, no proste sa nám nedarilo tak, ako po minulé sezóny.