Peter sa cíti ako rukojemník. Má zaplatiť, čo poisťovňa neuznala servisu

Podľa poisťovne boli opravené aj veci, ktoré nesúviseli s nehodou.

25. feb 2020 o 19:39 Miriam Hojčušová

NITRA. Všetci tvrdia, že nepochybili, a napriek tomu vznikol problém. Peter Benczy z Nitry má doplatiť takmer 2500 eur za opravu svojho auta, ktoré bolo poškodené pri nehode. Inak mu ho servis nevydá.

„Vinník, ktorý do mňa narazil, sa priznal. Opravu mala preplatiť jeho poisťovňa,“ hovorí pán Peter. Kooperativa ale tvrdí, že časť opráv nesúvisí so spomínanou nehodou. Z takmer 3-tisícovej opravy uhradila servisu len 458,44 eura za narušenie lakovaného povrchu nárazníka a odlepenie snímača.

Zostal mu Čierny Peter

Peter Benczy sa teraz cíti ako rukojemník. V rukách mu zostal Čierny Peter. Ak sa chce dostať k autu, ktoré súrne potrebuje pre dcéru s malým dieťaťom, musí zaplatiť. Následne si plánuje peniaze vymáhať a zvažuje aj podanie trestného oznámenia.

„Je to absurdné. Chcú odo mňa peniaze, no ja som nemal v čom urobiť chybu, ja som dal auto opraviť do zmluvného servisu Porsche Inter Auto Slovakia, ktorý za mňa prevzal všetky práva a povinnosti,“ hovorí Benczy.

Všetko sa začalo, keď do jeho auta narazil starší pán na parkovisku v Mlynoch: „Poškodený bol blatník, senzor a dvere, ktoré pri otváraní vydávali zvuk. Na výkon opravy som splnomocnil servis.“

Auto tam nechal v polovici decembra. V januári ho informovali, že niečo nie je v poriadku. „Zásadný problém je, že podľa poisťovne boli opravené aj veci, ktoré nesúviseli s poistnou udalosťou.

Servis však tvrdí, že opravu urobil na základe relevantných podkladov, ktoré má z obhliadky a doobhliadky.“

Pán Peter pripomína, že servis všetko riešil so Slovexpertou. „Neviem, akým spôsobom si odovzdali zákazku, ale ja s tým nemám nič spoločné, do rozsahu opravy som nezasahoval.“