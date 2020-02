Borsuk: MY zmeny nesľubujeme, my ich robíme

Branislav Borsuk sa uchádza o dôveru voličov za SNS. Verejnosti je známy najmä ako riaditeľ nitrianskeho Agrokomplexu. Aké sú jeho plány a prečo sa rozhodol kandidovať?

26. feb 2020 o 13:20

Nitrančania vás poznajú ako riaditeľa agrokomplexu, aký je váš vzťah k výstavisku?

Som rodený Nitrančan, Chrenovčan a s výstaviskom som prakticky vyrastal. Bol som dokonca na prvej výstave v roku 1974 v kočíku s rodičmi ako dvojročné dieťa. Pätnásteho mája 2018 som nastúpil do funkcie riaditeľa a mnohí tiež prajníci hneď písali na sociálnych sieťach, že to tu ideme rozpredať alebo sprivatizovať. Mojím cieľom je postupne vrátiť Agrokomplexu jeho stratenú dôstojnosť. Po 30. rokoch bez investícií sme začali výstavisko opravovať a rekonštruovať. Boli len dve možnosti, buď začneme, alebo výstavisko skončí v rukách developerov.

V médiách ste už komunikovali niektoré aktivity, vedeli by ste nám ich priblížiť?

Som hrdý na to, že sa nám podarilo o zmenách nielen hovoriť, ale aj konať a sľuby plniť. Konkrétne spomeniem premenu zhoreniska koliby na športovo oddychovú zónu „Relax Park Agrokomplex“, ktorá je pravidelným dejiskom športovo-kultúrno-spoločenských podujatí. Len z posledných aktivít spomeniem veľmi úspešný Valentínsky Beh Agrokomplexom. Návštevníci si určite všimli nové vstupy s turniketmi, wifi pre návštevníkov zdarma, skultúrnenie reštauračných zariadení a mnoho iných aktivít, ktorými chceme náš milovaný Agrokomplex priblížiť úspešným svetovým výstaviskám.

To sa dobre počúva, ale máte aj nejaké plány do budúcna?

Našou najväčšou prioritou je zachovať a rozvíjať podnikateľské aktivity výstaviska. Plánujeme rozšíriť náš Relax Park o ďalšie športovo-relaxačné aktivity. Vybudovať hokejbalové ihrisko spĺňajúce najvyššie medzinárodné štandardy. Zrekonštruovať halu V na multišportové centrum s lezeckou stenou. Chceme, aby Agrokomplex bol nielen úspešným medzinárodným centrom výstavníctva, ale aj dôležitým strediskom zábavy, športu a kultúry. Už teraz môžem potvrdiť konanie veľmi úspešného hudobného festivalu Slížovica, ktorý budeme hostiť ten rok už druhýkrát. Ešte spomeniem moju srdcovú záležitosť, a ním je zriadenie cintorína pre zvieratká - aby naši domáci miláčikovia mohli mať svoje dôstojné pietne miesto.

Prečo ste sa rozhodol kandidovať za politickú stranu SNS?

Za SNS som sa rozhodoval kandidovať z dôvodu, že napĺňa moje presvedčenia a hodnoty založené na národnom cítení. Je to strana, ktorá vznikla v roku 1871. Myslím si, že tu bude hájiť záujmy Slovákov aj ďalších 150 rokov. Páčia sa mi témy, ktoré SNS rieši. Napríklad zavedenie zníženej DPH vo výške 10% na všetky potraviny, boj za ochranu tradičnej rodiny a zvyšovanie dôchodkov pre našich rodičov a starých rodičov, ktorí celý život pracovali a teraz často živoria.

V prípade, že SNS bude vo voľbách úspešná, čo by ste chceli s ich pomocou dosiahnuť?

Vznikla vynikajúca spolupráca medzi vedením Agrokomplexu a jeho zriaďovateľom MPRV SR, ktoré je v gescii SNS. Vďaka tomu sa podarilo za relatívne krátky čas zrealizovať mnoho veľkých projektov a zároveň vo veľa rozpracovaných veciach chceme pokračovať. Máme veľké plány, ktoré by slúžili nielen pre Chrenovčanov, Nitrančanov, ale aj pre návštevníkov našej milovanej Nitry. My zmeny nesľubujeme, my ich robíme!

Tlačová správa je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ. Viac informácií na:https://www.petitpress.sk/uploads/media/pravidla_politicka_inzercia_4.2010.pdf .

Objednávateľ: Slovenská národná strana, Šafárikovo nám.3, 814 99 Bratislava. IČO: 00677639

Dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava, IČO: 35790253