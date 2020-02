SPU a SOŠ chcú dostať vzájomnú spoluprácu na vyššiu úroveň

Podľa rektorky SPU v poľnohospodárstve chýbajú ľudia.

27. feb 2020 o 11:53 TASR

NITRA. Inštitucionálne podporiť spoluprácu fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre so strednými odbornými školami (SOŠ) na Slovensku a dostať vzájomnú spoluprácu na kvalitatívne vyššiu úroveň bolo hlavným cieľom stretnutia vedenia SPU a fakúlt s riaditeľmi a zástupcami SOŠ. Podľa rektorky SPU Klaudie Halászovej počty študentov na vysokých školách klesajú.

"Približne 65 percent prvákov našej univerzity pochádza zo stredných odborných škôl. V poľnohospodárstve chýbajú ľudia a pravidelne dostávame požiadavky praxe na pracovné sily, nevyhnutná je aj generačná obmena. Preto je veľmi dôležitá aktívna spolupráca so strednými odbornými školami, ktoré vychovávajú našich budúcich študentov, riešiť spoločné problémy a hľadať spoločné aktivity," uviedla rektorka.

Podľa vedenia SPU a riaditeľov SOŠ treba spoločne popularizovať poľnohospodárske a potravinárske odbory. Predstavitelia SOŠ by v rámci kariérneho poradenstva uvítali ucelene prepojiť aktivity, rozšíriť prezentáciu vysokoškolských pedagógov, ale aj študentov a absolventov SPU na pôde stredných škôl. Zdôraznili, že chýba jednotná politika v odbornom školstve.

"V Slovenskej republike zhruba 60 percent študentov študuje v oblasti spoločenských vied, preferované sú ekonomické a technické vedy. Chýbajú nám však absolventi klasických poľnohospodárskych odborov, pekári, mäsiari, zootechnici a ďalší," zhodli sa pedagógovia.

V rámci aktivít univerzity smerom k stredným školám je podľa zástupcov SOŠ nevyhnutné zladiť termíny podujatí organizovaných univerzitou pre stredoškolákov, najmä dňa vysokoškoláka, s ich aktivitami na školách, nájsť vhodné termíny, aby sa mohlo čo najviac záujemcov zúčastniť na podujatiach ponúkaných univerzitou.

Riaditelia by tiež uvítali, aby sa v rámci konferencie stredoškolskej odbornej činnosti zapojili do poroty aj pedagógovia zo SPU. Tiež by uvítali širšie prezentovanie SPU na pôde stredných škôl, určené nielen pre študentov, ale aj rodičom žiakov a pedagógom. Veľkým prínosom by podľa nich boli aj kurzy pre učiteľov odborných predmetov či kurzy celoživotného vzdelávania organizované SPU, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.

Na SPU v Nitre študuje v súčasnosti 5677 študentov. Univerzita ponúka 91 akreditovaných študijných programov v siedmich odboroch, z toho 13 v anglickom jazyku.