V Nitre vystavujú najväčšiu zbierku orchideí na Slovensku

Okrem bežných druhov prezentujú aj vzácne. Niektoré kvitnú len pár dní.

28. feb 2020 o 13:21 Dominika Cunevová

NITRA. Stovky orchideí rôznych farieb a veľkostí môžete po roku opäť vidieť na obľúbenej výstave Nežná krása orchideí. Až do 11. marca môžete obdivovať pôvab týchto rastlín v Botanickej záhrade SPU v Nitre, ktorá sa pýši najväčšou zbierkou orchideí na Slovensku.

V programe aj obľúbené nočné prehliadky

Na Slovensku výstavu orchideí usporadúva iba Botanická záhrada v Nitre a Košiciach, vďaka čomu je návštevnosť z roka na rok vyššia. Tohtoročná výstava v Nitre dostala modernejší a trendy vzhľad.

„Je to aj prostredníctvom zelených stien, do ktorých sú nainštalované napríklad wandy či antúrie, aj keď tie nepatria do orchideovej skupiny. Máme tu nainštalované aj lode. Sú to všetko prírodné materiály z Botanickej záhrady, ktorý je natoľko inšpiratívny, že ho vieme použiť aj do takýchto dekorácií,“ priblížila novinky riaditeľka Botanickej záhrady SPU Erika Mňahončáková.

Počas trvania výstavy môžu návštevníci prísť na floristický seminár, ktorý 3. marca o 10. hodiny povedie Robert Bartolen. V sobotu 7. marca o 10. hodine ich do Nikarague a Ekvádoru prenesie dobrodružný seminár Milana Mišáka, ktorý prezradí, ako sa zbierali orchidey.

Zaujímavým a jedinečným programom sú Tajomstvá nočných trópov. „Tieto skleníky budú prístupné v noci, ale pod svetlami, sviečkami a rôznymi farbami svetiel budeme navodzovať tajomnú atmosféru,“ uviedla Mňahončáková. Kvôli veľkému záujmu tento rok nočné prehliadky skleníkov potrvajú o deň dlhšie, a to od 28. februára až do 1. marca od 17. do 20 hodiny večer.

Vôňa čokolády či konvalinky