V najväčšom nitrianskom okrsku je zapísaných tisíc ľudí bez adresy

Vo volebnej miestnosti sa tvorili rady. Ľudia stále prúdia a prúdia, hovorí zapisovateľ komisie.

29. feb 2020 o 15:18 Miriam Hojčušová

Volebná miestnosť v okrsku číslo 6. (zdroj: mh)

NITRA. V najväčšom nitrianskom okrsku číslo 6 je zapísaných až 2500 voličov. Tisícka z nich má ako trvalý pobyt napísané mesto Nitra, bez konkrétnej adresy. Voliť môžu v Centre voľného času Domino.

Dopoludnia prišli voliť asi desiati ľudia bez domova. Jeden sa otočil medzi dverami so slovami, že je tu dlhý rad a teda voliť nebude.

„Ani sme sa nezastavili, ľudia stále prúdia a prúdia,“ hovorí Tomáš Holúbek, zapisovateľ okrskovej volebnej komisie číslo 6. Keď sedel na posledných eurovoľbách, na voliča museli čakať. „Tá účasť nebola ani zďaleka taká vysoká, boli tam úplne hluché miesta, keď aj niekoľko desiatok minút nikto neprišiel.“

Incidenty zatiaľ nezaznamenali, riešili len menší problém s volebnými lístkami. „Mali sme podozrenie, že jeden z dvoch voličov, ktorí odchádzali z miestnosti, odniesol nepoužité hlasovacie lístky so sebou.“

Utekali za ním a zistili, že ide o nedorozumenie. „Pán odhodil nepoužité lístky aj za svoju mamu. Ak by ich chcel vyniesť von, dopustil by sa priestupku a hrozila by mu pokuta 33 eur,“ dodal Holúbek.

V Nitre je zapísaných vyše 65-tisíc voličov, vytvorených je 71 okrskov. O možnosť voliť poštou požiadalo 847 Nitranov. „Najviac ich bolo z Českej republiky, ale veľa bolo aj z Nemecka, Veľkej Británie, boli aj z Japonska, Guatemaly, Libanonu či USA.“

V najväčšom okrsku číslo 6 evidujú sedemnásť hlasov, ktoré prišli poštou. „Obálky s hlasovacím lístkom sme vybrali a vhodili do urny,“ povedal zapisovateľ volebnej komisie.

Jej členovia sa už stihli aj naobedovať, vyberať z viacerých druhov jedla si nemohli. „Mali sme rezeň so zemiakovým šalátom. Ryža a zemiaky sa neosvedčili – v minulosti sa ľudia sťažovali, že kým im obed priniesli, bol už studený,“ prezradil Holúbek.