V Nitre očakávajú rekordné počty voličov

Od rána sa vo viacerých volebných miestnostiach tvoria rady.

29. feb 2020 o 16:34 Dominika Cunevová

NITRA. „Toľko ľudí sme na voľbách ešte nevideli,“ zhodli sa viacerí dlhoroční členovia nitrianskych volebných komisií.

Turbulentné predvolebné dianie nenechalo voličov v Nitre chladných. Mladí i starší od rána čakali v dlhých radoch na to, aby svojím hlasom podporili svojho favorita do Národnej rady Slovenskej republiky.

Zoznam nitrianskych voličov tvorí vyše 65-tisíc ľudí, z toho je 631 prvovoličov. Zo 71 volebných okrskov sme navštívili hlavne dva z najväčších - v centre mesta a v mestskej časti Párovce.

Chodia mladí aj starí

V Centre voľného času Domino sú zriadené hneď početné dva okrsky – číslo 6 a 7, pričom v šiestom je evidovaných asi najviac voličov z celej Nitry.

„Bežne vo volebných okrskoch býva 450 až 650 ľudí, v tomto je zhruba 2500. Dôvodom je, že v tomto okrsku sú zapísaní aj ľudia, ktorí majú ako trvalý pobyt mesto Nitra, čiže ‚bezdomovci‘, ktorí nemajú trvalú adresu pobytu a sú evidovaní pod mestom Nitra,“ vysvetlil Tomáš Holúbek, hovorca mesta, ktorý zároveň robil zapisovateľa v rámci okrsku číslo 6. Ak sa teda niekto z ľudí bez domova pokúsi voliť v inej mestskej časti, komisie ho nasmerujú do Domina.

„Zhruba desať percent občanov už bolo voliť. Zatiaľ je priebeh volieb pokojný a všetko je v poriadku,“ zhodnotila stav Petra Poláková už okolo desiatej hodiny dopoludnia.

Návaly ľudí už od rána

Verejnosť i komisie prekvapila mimoriadne vysoká účasť.

„Pri voľbách do Európskeho parlamentu sme mali úplne hluché miesta. Boli obdobia, keď nebol v miestnosti nikto a komisia sa mohla radiť a premýšľať o tom, ako bude počas volebnej noci spočítavať hlasy. Teraz tú možnosť nemáme, pretože ľudia sa neustále valia,“ uviedol Holúbek.

Situácia je veľmi podobná aj v iných okrskoch. „Prekvapivo sme mali dosť ľudí, asi okolo tristo z približne 1200 ľudí. Zatiaľ chodia priebežne. Možno päť až desať sekúnd je ticho a potom to začne zase. Ráno sa tu ľudia tlačili,“ informoval predseda komisie číslo 13 Filip Kuruc.

Volebné tímy sa rozhodne nenudia ani na Cabajskej ulici v mestskej časti Čermáň.

„Od rána majú plno ľudí a nezastavia sa, keďže ľudia chodia priebežne. Nakoľko zo skúseností vieme, že najviac voličov chodí okolo šiestej až ôsmej, predpokladáme, že toto budú voľby, ktoré budú mať mimoriadne slušnú účasť,“ dodal Holúbek.

Volili aj zo zahraničia

Mnoho ľudí volilo aj prostredníctvom hlasovacích preukazov. „Dokonca aj v komisii sú ľudia, ktorí nie sú z Nitry. Jeden je z Bratislavy a jedna členka až z Prešova,“ prezradil zapisovateľ.

„Myslím, že je to dobrá vec, napríklad niekto pochádza odinakiaľ, ale býva s partnerom alebo partnerkou tu, tak nemusí zbytočne chodiť inam,“ skonštatoval Kuruc.

Výhodou pre Slovákov žijúcich v zahraničí bola voľba poštou. Požiadalo o ňu 847 rodákov, ktorí sa ale zdržiavajú v cudzine.

„V našom okrsku bolo 17 takých, no v jednom okrsku na Zobore bolo obálok viac ako 50,“ informoval Holúbek.

Priestupok nakoniec nebol

Nekalé praktiky ako kupovanie hlasov či ovplyvňovanie voličov komisie nepostrehli. „Na to sme tu, aby sme dávali pozor.“

V jednom momente však v Domine takmer riešili podozrenie z priestupku. Platí totiž, že nepoužité lístky musí každý vhodiť do určenej nádoby na odpad, inak mu hrozí pokuta 30 eur.

„Stalo sa to, že prišla dvojica voličov a my sme si nevšimli, že jeden vyhodil nepoužité volebné lístky za oboch, nie len za seba. Bol to omyl,“ opísal príhodu Holúbek.