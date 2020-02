ANKETA: Prečo šli ľudia v Nitre voliť?

Voličov sme sa pýtali, prečo šli voliť a prečo je to podľa nich dôležité.

29. feb 2020 o 17:30 Dominika Cunevová

NITRA. Počas volebného dňa v Nitre sme sa pristavili aj pri niektorých voličoch a spýtali sa otázku:

Prečo ste išli voliť a prečo je to podľa vás dôležité?

Michal Lašan (zdroj: DC)

Michal Lašan, 31 rokov, Nitra:

"Politika je veľmi dôležitá, sledujem ju v podstate od detstva. Je to taký môj koníček a je dôležité podieľať sa na správe verejných vecí. Chcel by som, aby sa na Slovensku primárne zlepšil systém vzdelávania a investovalo sa viac do vedy a výskumu, aby mladí ľudia odtiaľto neodchádzali, ostávali tu a starali sa o tento kus našej zeme."

Darina Záhorcová (zdroj: DC)

Darina Záhorcová, 70 rokov, Nitra:

"Išla som voliť, lebo som ešte ani jedna voľby nevynechala. Je to moja občianska povinnosť a mám záujem, aby bolo na Slovensku lepšie. Nestačí len rozprávať o tom, ako sa máme zle, ale treba sa aj zúčastniť a voliť to, čo každý uzná za vhodné, aby sme sa mali všetci lepšie."

Zdenka Pavelková (zdroj: DC)

Zdenka Pavelková, 71 rokov, Nitra:

"Je dôležité voliť, aby sme potom nemuseli nadávať. Čo si zvolíme, to máme. Jednoducho sa treba o veci verejné starať. A my sme tí, ktorí môžu ovplyvniť to, čo sa deje v štáte a ako budeme žiť. Treba si medzi kandidujúcimi stranami alebo jednotlivcami vybrať. Je to taká občianska povinnosť, pretože náš štát je založený na tom, že sa v parlamente tvoria zákony a podľa nich žijeme a keď sú zlé, tak sa nám aj zle žije. Čiže si tam musíme posunúť takých ľudí, o ktorých si myslíme, že by zákony tvorili pre ľudí a nie jednotlivcov."

Aneta Mišíková (zdroj: A.M.)

Aneta Mišíková, 27 rokov, Nitra:

"Bola som voliť práve preto, aby sme vyvážili hlas extrémistov, ktorí sa k voľbám určite dostavia. Je potrebné, aby sa aj bežný človek, ktorý možno racionálne rozmýšľa nad budúcnosťou krajiny, dostavil a bolo ho počuť."