Polemic ide na turné s Medial Banana. Odštartujú ho už tento týždeň v Nitre

V rozhovore prezradili viac o spolupráci a zaspomínali si aj na svoje začiatky.

2. mar 2020 o 11:10 Dominika Cunevová

NITRA. SKA kapelu Polemic netreba veľmi predstavovať. Na hudobnej scéne je už viac ako tridsať rokov. Pred časom vydala singel Dokonalý zločin, ku ktorému vznikol aj klip v hlavnej úlohe s Markom Igondom, jednou z hviezd úspešného slovenského filmu Sviňa.

Okrem toho chalani nadviazali zaujímavú spoluprácu s kapelou Medial Banana, s ktorou vyrážajú na spoločné turné. Prvý koncert odštartujú práve v Nitre v Nájomnej jednotke už vo štvrtok 5. marca. V rozhovore nám prezradili viac o tejto jedinečnej spolupráci a zaspomínali si aj na svoje vlastné začiatky.

Nedávno ste vydali singel Dokonalý zločin a k nemu zaujímavý klip.

Bejzo: Je to v prenesenom významne kriminálny príbeh o tom, ako mladá baba pomotala jednému pánovi hlavu a ukradla mu srdce. Láska sa síce nenaplnila, ale on ostal v nádeji, že ju snáď niekedy nájde. Marko Igonda v hlavnej úlohe hľadá po ťažko prežúrovenej noci na základe indícií svoje zvršky.

Petko: V klipe mu výborne sekunduje Marta Maťová z nastupujúcej generácie slovenských herečiek. Spolu rozohrali príbeh, na ktorého pozadí sa v malých, ale o to dôležitejších rolách objavujeme aj my, členovia kapely. Celý príbeh sa odohráva v hoteli a my hráme prevažne personál. No a keďže nemáme v kapele ženu, úlohu chyžného si zahral Bejzo.

Aké iné novinky chystáte?

Petko: Máme veľkolepé plány a začíname si ich plniť už teraz na spoločnom Staré časy tour 2020 s kapelou Medial Banana. Začíname už 5. marca v Nájomnej jednotke v Nitre, ďalej ideme do Banskej Bystrice, Trenčína, Košíc, Prešova, Bratislavy a záver tour bude v apríli v Hruštíne na Orave. Je to unikátna vyše dvojhodinová šou so 14 muzikantmi na pódiu naraz. Hráme navzájom poprepletané pesničky Polemicu a Medial Banana, niektoré majú úplne nové aranžmány. Je to príležitosť vidieť piesne oboch kapiel v inom šate.

Takúto úzku spoluprácu ste predtým nemali asi so žiadnou kapelou.

Bejzo: Neviem, či sa vôbec niekomu na Slovensku podarilo urobiť podobnú koncertnú spoluprácu medzi dvomi interpretmi, ktorí by celý čas vzájomne spolupracovali na repertoári.

Medial Banana hrá podobný žáner ako vy. Nebrali ste ich ako konkurenciu?

Petko: Medial Banana sú viac reggae, my viac SKA, takže sa veľmi dobre dopĺňame. Naopak, veľmi sa rešpektujeme, páči sa nám ich tvorba. No rozumieme si aj ľudsky, bolo len otázkou času, kedy to dáme dokopy.

Bejzo: SKA kapiel už tu bolo viac, ale plnohodnotná reggae kapela nie. Preto sme boli úprimne nadšení, keď vznikli. Keď človek hrá menšinový žáner sám, pôsobí príliš exoticky. A keď niekto ponúkne aj iný pohľad, je to motiváciou a inšpiráciou pre oboch. Spoznali sme sa lepšie a zistili, že sme rovnaká krvná skupina. Dokonca ja s Pokym sme chodili na tú istú základnú školu, poznali rovnakých učiteľov a dokonca máme aj podobné zážitky.

Na scéne viac ako 30 rokov. Spomínate si ešte na začiatky?

Petko: Začiatky sú navždy vryté do pamäti. Prvý koncert, prvá pesnička v štúdiu, ten pocit, že niečo budujete... to sú zážitky, ku ktorým by sa dali napísať poviedky.

Bejzo: Začínali sme v garáži, kde boli ešte elektrónkové rádiá z medzivojnového obdobia. Kým sme mohli hrať, museli sme asi minútu čakať, kým sa rozpáli tranzistor. Zázrakom to technicky zdatní ľudia prehodili na gitarový jack a cez toto rádio sa hralo. Potom sme si kúpili normálne, ale ako decká sme boli radi, že sme si mohli na niečom zahrať.

Pamätáte si niektorý z prvých koncertov?

Bejzo: Prvý väčší koncert bol v Rači, keď sme boli stredoškoláci. Každému z nás naň prišli spolužiaci, a keďže kapela mala sedem-osem členov, klub sa naplnil. To bola pre nás prvá méta. My sme boli skromní, nemali sme ružové okuliare a nemysleli hneď na televíziu, klipy a slávu. Dávali sme si realistické a dosiahnuteľné ciele. A vďaka tomu sme aj prežili.

Myslíte, že začínajúce kapely to dnes majú ľahšie?

Petko: Majú to zásadne iné a majú radikálne ľahší a lacnejší prístup k nahrávacím technológiám. Pesnička sa dnes dá spraviť aj v obývačke. Nahrávacie štúdio stálo desiatky tisíc korún a každá investícia do profesionálne nahranej pesničky pre nás študentov predstavovala obrovské množstvo peňazí. Teraz človeku stačí kúpiť si jeden výkonný počítač, prevodník a mikrofón a nahrá všetko. To isté aj pre výrobu videoklipov, dnes sa naozaj dajú natočiť videá aj na smartfón.

Bejzo: Nehovoriac o tom, že v tej dobe nebol internet. Všetky nahrávky sme si mohli vypočuť, ale nevideli sme, ktorý nástroj hrá a ako. Dnes si ľudia môžu všetko vygoogliť.

Nejde potom kvalita na úkor kvantity?

Bejzo: Je pravda, že aj menšia kvalita má teraz možnosť aspoň sa ukázať. Vtedy sa to filtrovalo tým, že štúdiá veľa stáli a išli až do projektov, ktoré schválili dramaturgovia. Bohužiaľ sa stalo, že niekedy odmietli aj dobrých interpretov.

Petko: Aj my sme to zažili pri prvom albume. Po druhom sa zrazu o nás bili. Museli sme na začiatku osloviť menších vydavateľov, no vedeli sme, že to chceme, šli sme si za tým a vyšlo nám to.

Čo by ste teda odporučili začínajúcim kapelám?

Bejzo: Je to aj šťastí. Človek nikdy nevie odhadnúť, ktorá pesnička zarezonuje a bude hitom. Niekedy stačí urobiť stupídny popevok, ale dobrý a zaujímavý. No pri tvorbe musí byť človek na seba prísny a dať si poradiť.

Petko: Hlavne od ľudí, ktorým v rámci hudby dôverujú. My sami vieme, že keď sme do toho ponorení, nemáme taký odstup. No spätnú väzbu nám dajú nakoniec iba ľudia.