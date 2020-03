Boj na ihrisku, aj na tribúnach (FOTOGALÉRIA)

Nitra v 21. kole najvyššej Fortuna lige hostila Slovan. Pozrite si fotogalériu zo zápasu.

3. mar 2020 o 9:23 Martin Kilian ml.

FC Nitra – Slovan 0:1 (0:0)

Po čestnom výkope legiend Panenku a Dobiaša sa za hlučných sektorov vyprofiloval jasný obraz hry – brániaca sa Nitra myslela na brejky, Slovan búšil. Prvú šancu mal outsider – Ristovski hrozil po rohu Šurnovského. V 23. min. domáci Javorčič vysunul Vrábela do nájazdu, ratoval Medveděv. Najkrajšie okamihy I. polčasu ale vyrobil Moha – priamym kopom natiahol Šípoša a po prieniku mieril nad. Mohovi to do tretice vyšlo – hneď po obrátke mal dosť času na strelu k ľavej žrdi (0:1). „Trogári“ kontrovali vytlieskanou hlavičkou Vrábela v ofsajde, aby sa následne usídlili na polke súpera, ale ten im žiadnu väčšiu šancu nedovolili. Naopak, mohlo svietiť 0:2, no Šípoš skvele zmaril tutovku Holmana i s dorážkou. Slovan teda vyhral na šance i góly, ale dobrý dojem ostal i po bojovnom výkone Nitry.

Gól: 56. Moha. R Gemzický (Benko, Weiss), ŽK: Gatarič (N), 2 670 divákov. FC: Šípoš – Magda, Podhorin, Silva, Šurnovský – Jesus (88. Faško), Javorčič (83. Štefanec) – Vrábel (78. Danek), Gatarič, Chobot – Ristovski.