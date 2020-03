Pozlátená prípravka Zbehov

Miniliga M. Stocha U11 vyvrcholila hlavným hracím dňom.

4. mar 2020 o 8:56 Martin Kilian

Keď sa o ôsmej ráno stretli v daruhom zápase turnaja prípravkári zo Zbehov a Močenka, sotva mohol niekto tušiť, že o osem hodín neskôr si dajú repete vo finále Miniligy Stocha. Kým pred týždňom vo finále Lama SK Cupu U13 Močenok porazil Zbehy, teraz Zbežanom dokonale vyšla medziklubová odveta v boji o zlato na oblastnom šampionáte U11.



Dvanásť tímov z nitrianskej oblasti bojovalo na hlavnom hracom dni dvojdňového turnaja, do ktorého sa celkovo zapojilo až 25 kolektívov.

Do vyraďovacích bojov sa prebojovalo osem mančaftov. Štvrťfinále prinieslo dve prekvapenia. Dvaja víťazi základných skupín (ČFK Nitra U10, Kolíňany) zostali na štíte tímov z tretích miest tabuľky (V. Zálužie, Čeľadice). Výborne sa darilo Močenčanom, ktorí sa z kvalifikácie prebojovali až do finále.



Dvakrát musel rozhodovať penaltový rozstrel. Najskôr sa po ňom Čeľadičania radovali, v repríze však už vešali hlavy nadol. Napokon si však s prehľadom vybojovali bronz a napodobnili tak starších klubových kolegov (U19, U15).

Zbežské nádeje mali v útoku mimoriadne úderné duo René Johancsík – Matias Gondek, ale fungovala im aj defenzíva, a tak o prvenstve zverencov trénerov Antoša a Babčana nebolo pochýb!



Organizátori z ObFZ Nitra a MY novín rozdali až desať individuálnych cien, dvoma prispel aj Jozef Chudý z FC Nitra. Skauti z Football Service Agency či prvoligových klubov si určite nechali v notesoch nejedno meno. Dôležité je, že mladí futbaloví elévi si z Klokočiny odnášali veľa zážitkov.

Halovú sezónu zavŕši v nedeľu 8. marca turnaj Suzuki Nitra ligy U9.



SKUPINA A: Ivanka – Cabaj-Čápor 0:0. Zbehy – Močenok 7:2, Johancsík 3, Tóth, Gondek, Némethová, vlastný – Gemeri, Tóth. Ivanka – Močenok 3:3, Kováč 2, Medzay – Tóth, Šarközy, Gemeri. Zbehy – Cabaj-Čápor 5:2, Johancsík 3, Gondek, Tóth – Cintula, Kováčik. Cabaj-Čápor – Močenok 0:2, Tóth 2. Zbehy – Ivanka 6:1, Gondek 2, Nikel, Johancsík, Tóth, Kučerová – Medzay.

Poradie: 1. Zbehy 9 b, 2. Močenok 4 b, 3. Ivanka 2 b, 4. Cabaj-Čápor 1 b.



SKUPINA B: Veľký Cetín – ČFK Nitra U10 0:0. Čeľadice – Chrenová B 4:2, Koprda, Minár, Chudý, Tkáč – Čech, Kriška. Veľký Cetín – Chrenová B 3:2, Szusztorová 3 – V. Singer, Kriška. Čeľadice – ČFK Nitra U10 2:4, Koprda, Balko – Šlosár, Petrík, Fox-Bujna, Dirnbach. ČFK Nitra U10 – Chrenová B 3:0, Šlosár, Fox-Bujna, Lisý. Čeľadice – Veľký Cetín 1:1, Balko – Szusztorová.

Poradie: 1. ČFK Nitra U10 7 b, 2. Veľký Cetín 5 b, 3. Čeľadice 4 b, 4. Chrenová B 0 b.



SKUPINA C: Kolíňany – V. Zálužie 3:0, Patay 2, N. Balkó. Velčice – Chrenová A 1:1, Paulov – Bugár. Kolíňany – Chrenová A 1:0, Patay. Velčice – V. Zálužie 2:4, Krajči 2 – Rusnák 4. V. Zálužie – Chrenová A 2:6, Rusnák 2 – Bugár 3, Cabadaj, Čaládi, Sládečka. Velčice – Kolíňany 1:2, Krajčiová – Patay 2.

Poradie: 1. Kolíňany 9 b, 2. Chrenová A 4 b, 3. V. Zálužie 3 b, 4. Velčice 1 b.



BARÁŽ O ŠTVRŤFINÁLE: Ivanka – Čeľadice 1:4, Medzay – Balko 2, Kollár, Kušnírová.



ŠTVRŤFINÁLE: Močenok – Veľký Cetín 3:1, Tóth 2, Šarközy – F. Kmetyo. Kolíňany – Čeľadice 1:1, p.k. 1:2, vlastný – Chudý. ČFK Nitra U10 – V. Zálužie 0:2, Rusnák, Zajcev. Zbehy – Chrenová A 3:1, Gondek 2, Johancsík – Bugár.



SEMIFINÁLE: Močenok – Čeľadice 2:2, p.k. 3:2, Tóth 2 – Koprda, Jankulár. V. Zálužie – Zbehy 0:2, Johancsík, Gondek.



O 3. MIESTO: Čeľadice – V. Zálužie 4:0, Koprda 2, Balko 2.



FINÁLE: Močenok – Zbehy 0:5, Gondek 3, Johancsík 2.



INDIVIDUÁLNE CENY

Najlepší brankár: Ivan Dovičovič (Zbehy). Najlepší strelec: René Johancsík (Zbehy). Najlepší hráč: Patrik Tóth (Močenok). Najužitočnejší hráč: Matias Gondek (Zbehy). Talent turnaja: Patrik Jankulár (Čeľadice).

All stars tím: Norbert Plavčák (V. Zálužie) – Daniel Koprda, Sebastián Balko (obaja Čeľadice), Matej Rusnák (V. Zálužie), Filip Šarközy (Močenok).

Najlepší strelci: 11 – Johancsík (Zbehy), 10 – Gondek (Zbehy), 8 – Tóth (Močenok), 7 – Rusnák (V. Zálužie).

POVEDALI PO TURNAJI

Jozef Antoš, Zbehy: „Triapolročná práca s družstvom priniesla ovocie. Odohrali sme veľa turnajov, zápasov a výsledok sa dostavil. Mali sme prípravné zápasy a turnaje aj v hale v Močenku, u nášho finálového súpera, za čo patrí Močenčanom vďaka. Ďakujem organizátorom za dnešný vydarený turnaj a rodičom za podporu. A ďakujem im za to, že nosia deti na futbal, lebo bez ich podpory sa to robiť nedá.“ Martin Žiška, Močenok: „Ani vo sne by mi nenapadlo, že sa z baráže dostaneme až do finále turnaja. Ďakujem všetkým chlapcom a Miške za predvedené výkony a šírenie dobrého mena mládežníckeho futbalu v Močenku. Deti si to dnes užili, tieto turnaje majú zmysel. Blahoželám Zbežanom, prvé miesto je v správnych rukách.“ Štefan Korman, predseda ObFZ: „Videli sme veľa vynikajúcich zápasov s veľkým nasadením a srdiečkom. Teším sa, že v našich kluboch sa kvalitne pracuje s mládežou a vyrastajú nám talenty. Mnohí chlapci sa dokázali v poslednom čase prebojovať z dedín do prvoligových klubov a môžu ich nasledovať ďalší. Videli sme aj veľa adeptov na dres výberu ObFZ pre letný výjazd k Balatonu. Za podporu krásneho turnaja ďakujem spoločnosti Football Service Agency a blahoželám všetkým oceneným!“



AKO NASTÚPILI



ZBEHY: Dovičovič, Gondek, Johancsík, D. Podhradský, Tóth, Némethová, A. Podhradský, Kučerová, Matyšák, Kecskés, Nikel, Fúska, Magdalik.

MOČENOK: Melo, Karlubík, Šarközy, Varga, Lenčéš, Lenčéšová, Tóth, Gemeri, Briak, Rábek, Vicena, Molnár.

IVANKA: Obložinský, Búš, Medzay, Kóňa, Gál, Bot, Szabo, Miková, Beňo.

CABAJ-ČÁPOR: Lauko, Matys, Datja, Pavlík, Domasta, Kolenčík, Demeter, Cintula, Hurťák, Orlíček, Kováčik.

ČEĽADICE: Srnka, Koprda, Kušnírová, Kollár, Balko, Minár, Berki, Tkáč, Chudý, Pindeš, Macho, Vančo, Jankulár.

V. CETÍN: Belant, Čanaky, Szusztor, D. Kmeťo, Szusztorová, M. Murárik, Tóth, Činger, F. Kmetyo, Molnárová, D. Murárik.

ČFK U10: Ožog, Tinák, Hanuška, Burčiar, Chalúpka, Spáč, Jež, Lisý, Dirnbach, Petrík, Fox-Bujna, Striežinec, Šlosár.

CHRENOVÁ B: Mego, Kovalčík, Čech, Halanda, Schronk, M. Singer, V. Singer, Verai, Kriška, Fabijan, Cibulka.

CHRENOVÁ A: F. Grežo, Cabadaj, Baláž, Pintér, Bugár, Čaládi, Gronský, Tomek, Mi. Sládečka, Ma. Sládečka, D. Grežo, Riegel.

KOLÍŇANY: Dolezsa, Patay, L. Balkó, Zorvan, Beniková, Móczi, N. Balkó, Jaroš, Kučera, Baráth.

V. ZÁLUŽIE: Plavčák, Záhorák, Zajcev, Mego, Horváth, Čanecký, Moravčík, Rusnák, Kuruc, Terner.

VELČICE: Pavlík, Krajčiová, Krajči, Hitková, Vrábel, Paulov, Hitka, Škreňo, Krta.