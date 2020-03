Gitarista kapely Saxon sa v rámci európskeho turné zastaví aj v Nitre

Okrem hviezdnej kapely heavymetalovej scény sa venuje novému projektu - bluesrockovej kapele The Cards, ktorú založil s dvomi mladými talentovanými muzikantmi.

4. mar 2020 o 14:17 Dominika Cunevová

NITRA. Britská kapela Saxon sa ikonou heavy metalovej scény stala už začiatkom 80. rokov. Zaradila sa medzi najlepšie kapely tohto žánru a ovládla pódiá nielen v Európe, ale aj v Japonsku. Už prvým albumom si skupina vyslúžila titul heavymetalovej hviezdy. Svojich fanúšikov doteraz zásobuje novou tvorbou a takisto koncertmi.

Prečítajte si tiež Polemic: Pesnička sa dnes dá spraviť aj v obývačke Čítajte

No vyzerá to tak, že zakladateľovi a gitaristovi kapely Paulovi Quinnovi to nestačí. Popri Saxon sa spojil s mladými talentovanými hudobníkmi, ktorí sa pýšia skúsenosťami v rôznych žánroch. V roku 2018 s nimi Quinn založil bluesrockovú kapelu The Cards, s ktorou minulý rok už stihol nahrať aj debutový album The Cards.

V rámci európskeho turné sa zastavia dokonca aj na Slovensku a to práve v nitrianskom Music a Cafe už v stredu 11. marca o 20. hodine večer.

V zoskupení Quinnovej gitare na bicích sekunduje Koen Herfst, ktorý si zahral už s interpretmi ako Epica, Anneke van Giersbergen,After Forever či Armin van Buuren. Spev, hru na basgitaru, klávesy a na ústnu harmoniku má v zoskupení na starosť Harrison Young.

Prečítajte si tiež Nitrianska kapela BijouTerrier volila na druhom konci republiky Čítajte

Okrem spolupráce s napríklad s osobnosťami ako U.D.O, Little Neon, Nick Dougles či Doro Pesch a koncertuje s rozličnými kapelami, vydal aj sólový album A Home Is Not A Place, na ktorom sa prejavuje ako správny džezový majster schopný hry na hneď niekoľkých hudobných nástrojoch.

Trojica Quinn, Herfst a Young sa po úspešnom vydaní albumu predstaví verejnosti na koncertnej šnúre Bandits On The Run European Tour, počas ktorej mimo Nitry navštívia aj neďalekú Viedeň či krajiny ako Nemecko a Poľsko.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/hZMgH--ozMc