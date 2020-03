Suzuki Nitra liga: V nedeľu hrajú najmenšie prípravky

Deti do 9 rokov zavŕšia dlhú halovú sezónu Oblastného futbalového zväzu v Nitre. Predstaví sa šestnásť družstiev z okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce a Nové Zámky.

5. mar 2020 o 8:59 Martin Kilian

Halovú sezónu mládeže ukončí turnaj detí do 9 rokov.(Zdroj: Martin Kilian)

Od sezóny 2018/19 sa na ihriskách v nitrianskej oblasti hrá súťaž mladších prípraviek pod názvom Suzuki Nitra liga U9. Najmenší futbaloví elévi budú mať druhýkrát aj svoj halový turnaj. Primát z prvého ročníka obhajujú nádeje FC Cabaj-Čápor.



Podujatie organizuje Oblastný futbalový zväz Nitra v spolupráci s redakciou MY Nitrianskych novín a partnerom, spoločnosťou Suzuki – Auto Zobor, s.r.o.

V nedeľu 8. marca sa v mestskej hale v Nitre predstaví 16 celkov. Hrať sa bude 4+1, na brány 5x2 m, zápas potrvá 13 minút. Zo základných skupín postupujú do vyraďovacích bojov všetky tímy.



Deti sa na svoj veľký halový šampionát tešia a určite si to prídu vychutnať aj ich rodičia. Organizátori prajú všetkým krásny športový deň!

Rozdelenie do základných skupín:

SKUPINA A: Branč, Alekšince, Cabaj-Čápor, Močenok B.

SKUPINA B: Močenok A, V. Zálužie, Jelenec, Lapáš.

SKUPINA C: Nevidzany, H. Kráľová, Veľký Kýr, D. Štitáre.

SKUPINA D: Čeľadice, Chrenová, Zbehy, Neded.

PROGRAM TURNAJA

SKUPINA A: 8.00 Alekšince – Cabaj-Čápor, 8.15 Branč – Močenok B, 9.00 Alekšince – Močenok B, 9.15 Branč – Cabaj-Čápor, 10.00 Cabaj-Čápor – Močenok B, 10.15 Branč – Alekšince.

SKUPINA B: 8.30 V. Zálužie – Jelenec, 8.45 Močenok A – Lapáš, 9.30 V. Zálužie – Lapáš, 9.45 Močenok A – Jelenec, 10.30 Jelenec – Lapáš, 10.45 Močenok A – V. Zálužie.

OSEMFINÁLE: 11.00 A1 – B4, 11.15 B2 – A3, 11.30 A2 – B3, 11.45 B1 – A4.

ŠTVRŤFINÁLE: 12.00 štvrťfinále č. 1, 12.15 štvrťfinále č. 2.

SKUPINA C: 12.30 H. Kráľová – Veľký Kýr, 12.45 Nevidzany – D. Štitáre, 13.30 H. Kráľová – D. Štitáre, 13.45 Nevidzany – Veľký Kýr, 14.30 Veľký Kýr – D. Štitáre, 14.45 Nevidzany – H. Kráľová.

SKUPINA D: 13.00 Chrenová – Zbehy, 13.15 Čeľadice – Neded, 14.00 Chrenová – Neded, 14.15 Čeľadice – Zbehy, 15.00 Zbehy – Neded, 15.15 Čeľadice – Chrenová.

OSEMFINÁLE: 15.30 C1 – D4, 15.45 D2 – C3, 16.00 C2 – D3, 16.15 D1 – C4.

ŠTVRŤFINÁLE: 16.30 štvrťfinále č. 3, 16.45 štvrťfinále č. 4.

SEMIFINÁLE: 17.00 víťazi 1. a 2. štvrťfinále, 17.15 víťazi 3. a 4. štvrťfinále.

O 3. MIESTO: 17.30.

FINÁLE: 17.45.