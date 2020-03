Expresný vlak z Nitry do Prahy obnovia neskôr, ako avizovali

Prestávka trvá od konca minulého roka. Dopravca oznámil, že musí stabilizovať svoj vozový park.

7. mar 2020 o 11:05 Miriam Hojčušová

NITRA. Arriva Express z Nitry do Prahy si dáva pauzu do 31. mája. Píše sa to na českej stránke dopravcu.

Priame vlakové spojenie z Nitry do Prahy skončilo vlani v decembri. Spoločnosť Arriva informovala, že ho plánuje obnoviť na jar. Z vyjadrení vyplynulo, že by to mohlo byť už v marci.

Čítajte aj: Autá v protismere zaznamenajú senzory. Polícii to však nehlásia. Zmení sa to? Čítajte

„Obdobie januára a februára, kedy linku využíva menej cestujúcich, venujeme stabilizácii nášho vozového parku, vykonaniu potrebnej údržby a doplneniu vlakovej flotily,“ povedala vlani Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku.

Z aktuálneho oznámenia na webe to vyzerá, že vlak bude jazdiť až od júna.

Prestávka podľa našich informácií súvisí s tým, že Arriva získala nové zákazky v Čechách a nemá dostatok vlakových súprav.

Arriva spustila priame vlakové spojenie z Nitry do Prahy v roku 2016. Jazda trvala 6 hodín a 38 minút.