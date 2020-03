Suzuki Nitra Cup U9: Ďalší triumf Močenka

Halová sezóna ObFZ Nitra vyvrcholila súbojmi detí do 9 rokov.

11. mar 2020 o 9:38 Martin Kilian

Kým cez víkend odštartovali už viaceré oblastné a regionálne súťaže na tráve, na Klokočine ešte finišovala halová sezóna mládeže pod taktovkou Oblastného futbalového zväzu v Nitre. Na programe bol Suzuki Nitra Cup pre kategóriu U9.

Pár dní pred podujatím sa odhlásili Cabaj-Čápor, Neded a Zbehy, naopak, doplnený bol tím SDM Dominik Nové Zámky.

V dopoludňajších skupinách sa ako najväčší favoriti ukázali Branč a Močenok, ktorí predvádzali okulahodiaci futbal. Napokon si aj oba tímy hladko vybojovali miestenku do podvečerného semifinále.

Popoludní sa odohrávali súboje v dvoch trojčlenných skupinách, kde si tímy zmerali sily dvakrát. Grupy vyhrali Nevidzany a Čeľadice, ale svoje výkony stupňovali zverenci V. Violu z Chrenovej. Tí vo štvrťfinále zastavili nevidzanskú partiu okolo najlepšieho strelca turnaja Sebastiána Žigraia.

Prvé semifinále medzi Brančom a Močenkom prinieslo výborný futbal, ale bez gólového korenia, a tak rozhodli až penalty. Po dvoch zákrokoch brankára Filipa Straňáka sa tešili Močenčania.

V druhom semifinále Chrenovčania oplatili Čeľadiciam prehru zo skupiny a otvorili si dvere do boja o zlaté medaily.

Na bronzový stupienok vystúpila brančská partia okolo Obložinského a Doboša. Vo finále strieľali góly len Močenčania a zverenci trénerov Šimka so Žiškom sa tešili z ďalšieho zlata pre klub. Napodobnili tak starších kolegov z U13 (pričom pred týždňom pridala kategória U11 striebro).

Ceny odovzdával predseda ObFZ v Nitre Štefan Korman, ktorý na slávnostnom odovzdávaní cien nezabudol na všetky včerajšie oslávenkyne. Chlapcov nastúpených na palubovke poslal do hľadiska za svojimi maminami, aby im dali pusu a poďakovali tak za všetko. Pridávame sa aj MY!

Bohatá halová sezóna ObFZ Nitra tak napísala krásnu bodku. Mládežníci budú opäť bojovať o trofeje aj v júni na záverečných turnajoch na tráve.

SKUPINA A: Alekšince – SDM Dominik N. Zámky 0:1, Daniel. Branč – Močenok B 9:0, Obložinský 3, Doboš 2, Windisch, Andel, Hanzel, Š. Kóňa. Alekšince – Močenok B 2:1, Plecho, Glenda – Lenický. Branč – SDM Dominik N. Zámky 5:0, Doboš 3, Obložinský, Windisch. SDM Dominik N. Zámky – Močenok B 2:0, Daniel 2. Branč – Alekšince 2:0, Doboš, Obložinský.

1. Branč 3 3 0 0 16:0 9

2. SDM Dominik 3 2 0 1 3:5 6

3. Alekšince 3 1 0 2 2:4 3

4. Močenok B 3 0 0 3 1:13 0

SKUPINA B: V. Zálužie – Neverice/Jelenec 3:1, Záhorák, A. Pekar, Mego – Líšková. Močenok A – Lapáš 6:0, Lenčéšová 2, F. Lenčéš, P. Tóth, Vicena, Piršel. V. Zálužie – Lapáš 7:0, Záhorák 5, Zajcev, Mego. Močenok A – Neverice/Jelenec 8:0, F. Lenčéš 2, Lenčéšová 2, Vicena, P. Tóth, Straňák, vlastný. Neverice/Jelenec – Lapáš 4:0, Líšková 2, Bencz, Kalna. Močenok A – V. Zálužie 4:2, Lenčéšová 2, Vicena, P. Tóth – Mego 2.

1. Močenok A 3 3 0 0 18:2 9

2. V. Zálužie 3 2 0 1 12:5 6

3. Neverice/Jelenec 3 1 0 2 5:11 3

4. Lapáš 3 0 0 3 0:17 0

SKUPINA C: H. Kráľová – Veľký Kýr 0:3, Frátrik, Gonda, vlastný. Nevidzany – Veľký Kýr 5:0, Žigrai 3, Varga, A. Heldák. Nevidzany – H. Kráľová 4:0, Žigrai 3, Berkeš. H. Kráľová – Veľký Kýr 1:2, Tóth – Frátrik, Gabaš. Nevidzany – Veľký Kýr 7:2, Žigrai 6, Varga – Frátrik 2. Nevidzany – H. Kráľová 5:1, Žigrai 4, Berkeš – Doboš.

1. Nevidzany 4 4 0 0 21:3 12

2. Veľký Kýr 4 2 0 2 7:13 6

3. H. Kráľová 4 0 0 4 2:14 0

SKUPINA D: Chrenová – D. Štitáre 2:0, Cibulka, Sládečka. Čeľadice – D. Štitáre 5:1, Jankulár 2, Vančo, Laca, Žňava – Štuka. Čeľadice – Chrenová 2:1, Vančo, Srnka – Hipp. Chrenová – D. Štitáre 3:0, A. Moravčík 2, Poláček. Čeľadice – D. Štitáre 3:0, Macho, Vančo, Jankulár. Čeľadice – Chrenová 1:1, Jankulár – Hipp.

1. Čeľadice 4 3 1 0 11:3 10

2. Chrenová 4 2 1 1 7:3 7

3. D. Štitáre 4 0 0 4 1:13 0

OSEMFINÁLE: Branč – Lapáš 4:0, Windisch, Doboš, Obložinský, R. Kónya. V. Zálužie – Alekšince 4:0, Záhorák 2, Mego, Pekar. SDM N. Zámky – Neverice/Jelenec 0:3, Líšková 2, Kalna. Močenok A – Močenok B 7:0, Vicena 2, Bleho 2, P. Tóth, Piršel, Straňák. Veľký Kýr – D. Štitáre 3:1, Gonda 2, Varga – Štuka. Chrenová – H. Kráľová 4:1, Jančok, A. Moravčík, Poláček, Ďurovec – Tóth. (Nevidzany a Čeľadice postúpili priamo do štvrťfinále.)

ŠTVRŤFINÁLE: Branč – V. Zálužie 4:1, Windisch 2, Doboš, Obložinský – Mego (p). Močenok A – Neverice/Jelenec 8:1, Lenčéšová 3, Vicena 3, Bleho, Piršel – Kalna. Čeľadice – Veľký Kýr 4:0, Macho 2, Vančo, Jankulár. Nevidzany – Chrenová 0:2, Šípoš, Hipp.

SEMIFINÁLE: Branč – Močenok A 0:0, na p.k. 0:2. Čeľadice – Chrenová 0:4, Hipp 2, Grežo, A. Moravčík.

O 3. MIESTO: Čeľadice – Branč 2:5, Macho, Srnka – Doboš 3, Obložinský, Windisch.

FINÁLE: Močenok A – Chrenová 2:0, Piršel, Lenčéšová.

INDIVIDUÁLNE CENY

Najlepší brankár: Matej Kovalčík (Chrenová).

Najlepší hráč: Sebastián Obložinský (Branč).

Najlepší strelec: Sebastián Žigrai (Nevidzany, 16 gólov).

Najužitočnejší hráč: Filip Lenčéš (Močenok).

Najlepšia hráčka: Michaela Lenčéšová (Močenok).

All stars tím: Filip Straňák (Močenok) – Eduard Cibulka, Alex Hipp (obaja Chrenová), Adam Doboš (Branč), Adam Vančo (Čeľadice).

POVEDALI PO TURNAJI

Matej Šimko, Močenok: „Zimnú prípravu sme podriadili aj tomuto turnaju, ktorý sme chceli vyhrať. Vedeli sme, že máme na to, čo sa aj na turnaji ukázalo. Chalanom patrí veľká vďaka a prvenstvo si naozaj zaslúžili. Poďakovať však musím všetkým trénerom, ktorí pracujú u nás s prípravkou – sú to Martin Žiška, Martin Šarközi a Ľuboš Tóth. Sme radi, že sme mohli na turnaji postaviť aj naše béčko. Vďaka tomu dostali priestor aj ďalší hráči. Pre chlapcov je to zážitok, Suzuki Cup bol vrcholom halovej sezóny aj pre náš klub. Dúfame, že keď pôjdeme na trávu, pretavíme formu aj v tejto súťaži.“

Vladimír Viola, Chrenová: „Mali sme tu dnes veľa chlapcov, všetci sa zázračne vyzdraveli, lebo turnaj je najlepší lekár, cha-cha... Hrali sme proti silným aj slabším súperom, podľa toho sme postavili našich chlapcov. Aj mladší ukázali, že sú šikovní, a ušetrili sily našim starším hráčom. Aj vďaka tomu sme sa dostali až do finále. Tam nám to už nevyšlo. Keď nedáš gól vo finále, nemôžeš pomýšľať na víťazstvo. S turnajom som však veľmi spokojný, zabrali všetci sedemnásti chlapci. Chalani si striebro zaslúžili, dôležitá bola aj disciplína.“

AKO NASTÚPILI

BRANČ: Skornsek, Obložinský, Andel, Doboš, Kisler, Amberský, Windisch, Hanzel, Š. Kóňa, R. Kónya.

SDM DOMINIK NZ: Uhrin, Balogh, A. Kristan, Šalka, Daniel, Lapoš, B. Kristan, Naď.

ALEKŠINCE: Ťapušík, Horková, Ivančo, Glenda, Štefanka, Jurena, Kluka, Plecho, Fuska, Vencel.

MOČENOK B: L. Lenčéš, J. Lenčéš, Matúš, Švondra, Karlubík, Hipp, Matušica, Boroš, Lenický, Berkeš.

MOČENOK A: Straňák, M. Lenčéšová, F. Lenčéš, P. Tóth, M. Tóth, Vicena, Šimko, Bleho, Piršel.

V. ZÁLUŽIE: J. Pekar, Zajcev, Moravčík, A. Pekar, Záhorák, Mego.

NEVERICE/JELENEC: Búš, Líšková, Franko, Kalna, Nagy, Bencz, Urban.

LAPÁŠ: Giertl, Zaťko, Mečár, Čerešňák, L. Szecsényi, M. Szecsényi, Greguš, Ivanič, Mustafa, M. Gazarek, P. Gazarek.

NEVIDZANY: M. Heldák, Vnuk, Varga, Berkeš, A. Heldák, Vnuková, Žigrai, Očadlík.

V. KÝR: Galgonek, Frátrik, Gonda, Oravcová, Oravec, Kreškóci, Gabaš, Varga.

H. KRÁĽOVÁ: A. Lenčéšová, Odráška, Vida, Šoka, Tóth, Doboš.

ČEĽADICE: Kostoláni, Jankulár, Kántor, Laca, Vančo, Lidik, Macho, Srnka, Žňava, Benc.

CHRENOVÁ: Melo, Kovalčík, Ma. Sládečka, Grežo, Cibulka, Poláček, Benc, F. Moravčík, Šípoš, Hipp, R. Sládečka, Juhás, Ďurovec, Zvalo, Jančok, A. Moravčík, Benček.

D. ŠTITÁRE: Kováč, Szalai, Staňo, Frolo, Zawadzki, Darnadi, Miklík, Štuka, Bordáš.