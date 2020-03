Matka z pohotovosti: Nie som nezodpovedná. Vedela som, že syn koronavírus nemá

Matka sa rozhodla prehovoriť a podrobne popísať, čo sa stalo.

11. mar 2020 o 18:41 Miriam Hojčušová

NITRA. „Nie som nezodpovedná matka, ale matka, ktorá má strach o svoje dieťa. Vedela som, že syn koronavírus nemá,“ hovorí žena z Nitry, o ktorej diskutujú desiatky tisíc ľudí na internete po tom, ako v noci na pondelok navštívila so synom pohotovosť.

Lekár na sociálnu sieť napísal, že zatajila pobyt v Taliansku, povedala o ňom, až keď sa na to pýtal. Ukázalo sa, že bola v ten deň prepustená z infekčnej kliniky.

Súvisiaci článok Matka prišla s dieťaťom na pohotovosť. Zatajila pobyt v Taliansku i na infekčnom Čítajte

Médiá písali, že tam bola s podozrením na koronavírus, ktorý sa nepotvrdil.

„Bola som tam s dcérkou, výsledky boli negatívne. Mne však vzorky nikdy neodobrali,“ hovorí mladá žena.

Ani jej syn, s ktorým bola na pohotovosti, nemá koronavírus. Dozvedela sa to z nášho portálu. Na infekčnej klinike jej povedali, že výsledky ešte nemajú.

Boli pod dohľadom úradu

Matka sa rozhodla opísať, čo sa udialo na pohotovosti, ale aj čo tomu predchádzalo. Chce zostať v anonymite.

Súvisiaci článok Dieťa, ktorého matka zamlčala pobyt v Taliansku, nie je nakazené Čítajte

„Od 15. do 22. februára sme boli na lyžovačke v Taliansku, v dedine, kde koronavírus nebol, prvé prípady sa vyskytli 500 km od nás. Keď sme sa vracali domov, boli potvrdené len nejaké tri. Druhá vec je, že už do Talianska sme išli s tým, že syn mal soplíky a kašľal, lebo mu idú zuby,“ hovorí mama dvoch detí.

Rodina sa vrátila domov v sobotu, v pondelok išli deti do školy a jaslí. „Vo štvrtok bolo vydané verejné nariadenie, že ľudia, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí, majú zostať doma. Volali mi aj z jaslí, ktoré kontaktovali úrad verejného zdravotníctva. Podľa toho som sa zariadila.“

Matke telefonovali aj z RÚVZ a odporučili jej, aby doma nechala obe deti. Poslúchla.

Čítajte aj: Od zajtra sú v Nitre zatvorené všetky mestské základné a materské školy Čítajte

V sobotu v noci sa u staršej dcéry objavila zvýšená teplota, začala kašľať. „V pondelok som volala detskej lekárke, odporučila mi domácu liečbu. Keď sa dcérin stav do stredy nezlepšil, povedala, aby sme išli na infekčné, že bude kontaktovať RÚVZ. Odtiaľ mi volali a dali mi pokyny, ako mám postupovať, že má prísť svojím autom.“

Dcéru si nakoniec na infekčnom vo štvrtok popoludní nechali, matka s ňou zostala ako sprievod.

„Dcérine výsledky prišli až v sobotu, boli negatívne. V nedeľu na obed nás prepustili,“ dodáva matka.

Syn mal iné problémy ako dcéra

Malý syn, ktorý bol doma s otcom, mal problém s kakaním, bolelo ho bruško. „Idú mu zuby, berie lieky, spájali sme to s tým. Dávali sme mu všetko možné, ale stále hovoril, že má bolesti, nechcel kakať ani cikať.“

V nedeľu večer synovi stúpla teplota a začal v postieľke kričať od bolesti. Preto s ním mama išla na pohotovosť: „Dvojtýždňová karanténa po návrate z Talianska už dávno prešla, výsledok u dcéry na koronavírus bol negatívny a malý mal úplne iné problémy, takže som predpokladala, že sme všetci v poriadku.“

Keď prišli do nemocnice, v čakárni nikto nebol. „Doktor ma najprv vyhrešil, či neviem, že je pandémia a že to môžeme chytiť. Ale čo som mala robiť?“ pýta sa matka.

Zdôrazňuje, že sa na pohotovosti nestretla so žiadnymi inými pacientmi, len so službukonajúcom personálom. Čakáreň bola prázdna aj pri jej odchode.

„Keď dal lekár do úst malého paličku, začal kašľať, lebo mu idú zuby a stekajú mu soplíky. Vtedy sa lekár spýtal, či sme boli niekde odcestovaní a ja som normálne odpovedala, že sme boli v Taliansku na lyžovačke. Aj termín som povedala. Pozeral na mňa vystrašene. Oznámila som mu, že som bola s druhým dieťaťom hospitalizovaná na infekčnej klinike a koronavírus u neho nepotvrdili,“ opisuje situáciu na pohotovosti.

Lekár na sociálnej sieti napísal, že sa o pobyte matky na infekčnom dozvedel až od pracovníčky kliniky, keď tam zatelefonoval.

Výsledok sa dozvedela na webe

Matku poslal so synom na infekčné. „Hodinu som s malým na rukách a v horúčke čakala pri bočnom vchode, dvere boli zamknuté. Lekárka a sestrička sa museli obliecť do ochranných mundúrov. Zobrali mu vzorky a poslali nás domov s podozrením na zápal močových ciest. Lekárka nám predpísala širokospektrálne antibiotiká.“

Matka hovorí, že na ďalší deň ju od rána známi bombardovali telefonátmi, pýtali sa, čo sa stalo. Zistila, že jej prípad, hoci pozmenený, lekár v noci zverejnil na sociálnej sieti.

„Zarazilo ma to. Keď mal lekár obavy, prečo sa nechránil? Prečo prišiel vyšetriť dieťa - o ktorom nevedel, čo mu je - bez rúška na tvári?“ pýta sa matka.

Prekvapilo ju tiež, že sa o výsledkoch svojho syna dozvedela až z nášho webu.

„Volala som predtým asi 70-krát na infekčné, kde mi hovorili, že výsledky ešte nie sú, stále to posúvali, že sa mám ozvať neskôr. A potom som sa dočítala vo vašom článku, že výsledok bol negatívny. Na infekčnom reagovali, že noviny sú noviny a oni ešte výsledky nemajú. Potvrdila mi ich až hovorkyňa nemocnice.“

Matka: Mne vzorky nezobrali

Matka dodáva, že nechce nikoho osočovať, no rozhodla sa prehovoriť, aby dala veci na pravú mieru.

„Verím, že pán doktor je odborník a dobre sa stará o deti, ale mal by zvážiť, čo zverejňuje a koľko ľudí ho sleduje. Možno konal v strese, ale podľa mňa to ľudsky nezvládol. Mal to riešiť interne, podľa predpisov, a nie spúšťať nezmyselnú aféru s polopravdami.“

Žena trvá na tom, že nie je nezodpovedná matka: „Mala som strach o svoje dieťa, ktoré som nevidela štyri dni a malo zdravotné problémy. Vypočula som si aj názory iných matiek, reagovali by rovnako. Reálne som ja žiadnu hrozbu koronavírusu u syna nevidela. Dávno sme už boli po karanténe a test u dcérky bol negatívny. Úrady o nás vedeli od začiatku, boli sme monitorovaní.“

Matka poukazuje aj na fakt, že hoci bola s dcérou štyri dni na infekčnom, na koronavírus testovali len dieťa: „Ja som síce bola bezpríznaková, ale teoreticky som mohla byť prenášačom. Stery mi však nezobrali, a to ani pri návšteve kliniky s druhým dieťaťom.“

Zvažuje podať sťažnosť

Nitrianka naznačila, že na lekára podá sťažnosť, myslí si, že zbytočne šíril na internete paniku.

„Môj status nebol o šírení paniky, ani o vyvolávaní hnevu voči nejakej osobe, šlo o to, aby som konkrétnym zážitkom upozornil ľudí na ohľaduplnosť a zodpovednosť v tejto situácii. Ak by sme so sestrou boli dopredu upozornení, že sa jedná o rizikového pacienta, tak si dáme ochranné pomôcky a dieťa vyšetríme tak, ako káže postup, nič výnimočné by sa nestalo, nebol by žiadny FB status, jednoducho, naša bežná práca v nemocničnej službe. Žiaľ, nestalo sa tak," napísal lekár na sociálnej sieti.

Kým prišli výsledky vyšetrení, boli malý pacient, lekár aj sestra v domácej karanténe. Nemocnica sa po medializácii prípadu vyjadrila, že v prípade dieťaťa neboli dodržané interné procesné postupy.

Službukonajúci lekár si vraj nesplnil povinnosť „bezodkladne nahlásiť mimoriadnu udalosť vedeniu kliniky, ale uprednostnil status na sociálnej sieti".

„Postup, čo sa týka starostlivosti o pacienta, bol dodržaný, o všetkom som informoval infekčnú kliniku, priestory boli vydezinfikované a boli urobené všetky potrebné hygienické opatrenia," reagoval lekár.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.