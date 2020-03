Farmex – druhý najlepší klub

V sobotu sa v Dolnom Kubíne konali majstrovstvá Slovenska seniorov, ktoré boli súčasne posledným kvalifikačným turnajom pred ME v Baku (Azerbajdžan).

12. mar 2020 o 11:00 Samuel Mečiar

Nestratili sa ani karatisti z oboch nitrianskych klubov. Farmex sa stal s jedenástimi medailami druhým najúspešnejším družstvom celého šampionátu spomedzi 40 účastníkov. Zlaté medaily vybojovali David Podsklan , ktorý zvíťazil v disciplíne kumite -75kg a Matej Homola v 67 aj v BRH (bez rozdielu hmotnosti). Tréner Klaudio Farmadín bol, pochopiteľne, spokojný: „S výsledkami našich pretekárov som spokojný. Na M SR bolo vidieť dominanciu dvoch klubov Farmex a Rapid. Homola a Podsklan potvrdili stúpajúcu formu pred ME. Škoda, že turnaj nevyšiel Kóšovi, nakoľko v ňom išlo aj o nomináciu na kvalifikačný turnaj v Paríži, z ktorého prví traja priamo postúpia na OH v Tokiu.“ Z klubu Kachi bronz vydoloval ešte len 17-ročný Kristián Szabo v kategórii muži nad 84 kg.  Výsledky Farmexu: do 84 kg: 3.Tibor Ďurček, do 67 kg: 1. Matej Homola BRH 1, nad 55 rokov BRH: 1. Ivan Horniak, do 67 kg: 5. Lubomír Íč aj Matej Jurík, do 84 kg: 2. Tomáš Kóša BRH 2, do 61 kg: 2. Laura Palinkášová BRH 3, do 75 kg: 1. David Podsklan BRH 3, nad 84 kg: 2 Patrik Šebok BRH 5.