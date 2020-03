Detstvo poškvrnili súčasnou dobou

Mladí umelci si zaspomínali na nevinné detské časy. Do diel však vložili aj skúsenosti z dospievania, túžby a nádeje, ktoré spájajú so svojím budúcim umeleckým životom.

14. mar 2020 o 17:31 Dominika Cunevová

NITRA. Dospievanie vníma každý inak. Svoje spomienky na bezstarostné obdobie, opustenie rodného domova a očakávania z budúcnosti v Nitre prezentujú študenti z Akadémie umenia v Banskej Bystrici.

Zachytili ich vo svojej súčasnej tvorbe - výstavou Znovupoznanie v galérii Foyer Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.

„Máme tu vystavené obrazy, fotografie a taktiež jeden voskový odliatok. V rámci tematickej stránky riešime intimitu a taktiež rodinu, rodinné vzťahy a detstvo, ktoré nás spájajú,“ objasnil mladý umelec Michael Luzsicza.

Sny o detstve

Michael prostredníctvom svojich malieb vyjadruje blízku a každému dobre známu tému osamostatnenia sa.

V dvoch cykloch Konečne z domu a konečne doma doslova vykreslil svoje pocity a prežité skúsenosti. Mnohé diela oplývajú snovým nádychom.

„Súvisí to s detstvom. My tak vlastne kontinuálne spomíname na naše detstvo, na jeho bezstarostnosť a farebnosť, preto vyzerá trošku snovo. Ja tak prepájam minulosť so súčasnosťou tým, že do diel vkladám ako keby svoju súčasnú alebo detskú figúru,“ konkretizoval Michael.

Napriek tomu, že sa na veľkoplošných obrazoch vyobrazil ako dieťa, z nich tento dojem nemáte. Skôr z nich cítiť odchádzajúce detstvo a narážky na nadchádzajúcu budúcnosť spojenú s jeho nadchádzajúcou profesiou umelca.

Slávne rozprávkové levíča

Mnohí si povšimnú najmä animované levíča Simbu zo známej rozprávky Leví kráľ. „Konkrétnu rozprávku som vybral z mojich detských plachiet. Tie si apropriujem a vkladám ich do obrazu,“ vysvetlil.