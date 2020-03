Nitrianska radnica je zatvorená, rušia sa svadby. Lístok u vodiča MHD nekúpite

Obmedzenie sa dotkne aj pohrebov. V obradnej miestnosti na cintoríne môže byť maximálne pätnásť ľudí.

12. mar 2020 o 18:08 Miriam Hojčušová

NITRA. Mestský úrad je od zajtra až do odvolania zatvorený - vrátane podateľne, pokladne a klientskeho centra.

„Zamestnanci však budú v práci, zastihnete ich na telefónnych kontaktoch a mailoch ako v bežné pracovné dni,“ informoval hovorca Tomáš Holúbek.

Do priestorov úradu pustia klientov len kvôli zákonným dôvodom, „a aj to len po telefonickej konzultácii“. Tlačivá môžu odovzdávať do špeciálne zriadenej schránky.

Už od štvrtka sú zatvorené všetky mestské materské a základné školy aj jasle.

Tri svadby treba presunúť

„Od budúceho týždňa rušíme aj všetky svadby na mestskom úrade. Pohrebné obrady v obradných miestnostiach budú obmedzené na maximálne pätnásť ľudí. Vonku počet smútočných hostí obmedziť nedokážeme,“ dodal Holúbek.

Informoval, že cez víkend sa uskutoční jedna svadba, tú už rušiť na poslednú chvíľu nechceli. Do konca marca mali byť ešte ďalšie tri, tie treba presunúť. Údajne malo ísť o menšie obrady.

Obmedzenie sa dotkne aj Turistického informačného centra, ktoré je k dispozícii „na obvyklých telefonických kontaktoch a mailoch“.

Lístok si u vodiča nekúpite

Opatrenia prijíma mesto aj v hromadnej doprave. „Vodiči autobusov zastavia na každej zastávke automaticky a otvoria dvere, cestujúci dočasne nemusia stláčať tlačidlá,“ informuje radnica.

Po každom príchode autobusu na konečnú zastávku, ak to čas medzi spojmi dovolí, vodiči dôkladne vyvetrajú vozidlo otvorením všetkých dverí minimálne na 3 minúty.

Novinkou je, že prednými dverami nenastúpite ani nevystúpite. Na úrovni prednej nápravy bude páskou znemožnený prístup cestujúcich do prednej časti vozidla.

Zároveň sa pozastavuje predaj cestovných lístkov u vodiča. „Cestujúcim sa odporúča využívať platbu čipovou kartou alebo si zakúpiť SMS lístok.“

V celej sieti MHD Nitra sa do odvolania počas pracovných dní zavádza premávka podľa prázdninových cestovných poriadkov.