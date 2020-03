Župan odporučil riaditeľom stredných škôl, aby dnes dali žiakom voľno

To nie sú prázdniny! Treba apelovať na zodpovednosť ľudí, tu končí každá sranda, povedal Milan Belica.

13. mar 2020 o 10:04 TASR

NITRA. Nitriansky samosprávny kraj po zasadnutí krízového štábu včera odporučil všetkým riaditeľom stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, aby v piatok dali svojim študentom voľno.

"Od pondelka 16. marca už potom nastupuje celoštátny režim a dvojtýždňové prerušenie vyučovania na všetkých školách," uviedol predseda NSK Milan Belica.

Ten zároveň apeloval na rodičov, aby si uvedomili, že zatvorenie škôl je opatrením krízového štábu proti šíreniu nového koronavírusu.

"To nie sú prázdniny! Máme indície, že rodiny sa proste vychytia do hôr, dokonca sú prípady, že do Rakúska. Treba apelovať na zodpovednosť ľudí, tu končí každá sranda. To sú veľmi vážne veci. Apelujem na rodičov, že majú chrániť deti tým, že ich zadržia doma, aby nechodili zbytočne von a nestretávali sa po obchodných domoch," zdôraznil Belica.

Podľa jeho slov práve od zodpovednosti jednotlivcov závisí to, ako sa bude chorobnosť ohľadom nového koronavírusu v Nitrianskom kraji i v celom štáte vyvíjať.

"Určite bude rásť, ale pokiaľ bude tá krivka nízka a dočkáme sa jari, tak si môžeme gratulovať, že sme to prežili mierne. Ale keď sa stane to, čo sa stalo v severnom Taliansku, tak bude zle," pripomenul Belica.

Krízový štáb zasadal na Úrade NSK vo štvrtok popoludní. O situácii v kraji a zavádzaní opatrení štátneho krízového štábu rokovali okrem predstaviteľov kraja aj zástupcovia podnikov, miest a dopravcu, ktorý zabezpečuje hromadnú dopravu v regióne. Podľa Belicu sa firmy snažia pripraviť na mimoriadnu situáciu čo najlepšie.

Pripravený je podľa neho aj dopravca, spoločnosť Arriva, ktorá už nechala vydezinfikovať autobusy. Tie budú premávať v prázdninovom režime.

V mierne obmedzenej forme bude fungovať aj Úrad NSK. "Máme usmernenie, podľa ktorého sa klienti nesmú voľne pohybovať v jeho priestoroch. Na vstupe sme nainštalovali aj špeciálny žiarič, ktorý ničí choroboplodné zárodky," dodal Belica.