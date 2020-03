Návštevy mestského úradu budú možné iba po konzultácii. Sobášenie obmedzia

Mestský úrad v Zlatých Moravciach funguje v obmedzenom režime. Výnimočný stav sa vzťahuje aj na ďalšie mestské podniky.

12. mar 2020 o 23:48 Dominika Cunevová

ZLATÉ MORAVCE. Primátor Zlatých Moraviec vzal na vedomie riziko šírenia koronavírusu. V rámci preventívnych opatrení zatvára všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v dňoch od 16. do 27. marca. K rovnakému konaniu vyzval aj podobné neštátne inštitúcie.

Poplatky neskôr

Nariadenia v súvislosti s vírusom sa dotkli aj Mestského úradu. Ten bude fungovať v pracovných dňoch od 8. do 13. hodiny, no s viacerými obmedzeniami, ktoré sa týkajú napríklad vybavovania stránok.

„V prípade nevyhnutnosti je potrebné, aby občania komunikovali s pracovníkmi predovšetkým telefonicky alebo e-mailom,“ uvádza radnica.

Upozornila tiež, že osobná návšteva sa odporúča výlučne po predchádzajúcej konzultácii s príslušným pracovníkom úradu a to v nevyhnutných prípadoch.

Situácia poteší možno iba tých, ktorí majú na úrade nevyplatené účty. Na ich vyplatenie získajú viac času. „Pred platbou v pokladni Mestského úradu odporúčame uprednostniť elektronickú platbu alebo ju odložiť na neskorší termín. Termín na úhradu miestnych daní a poplatkov je predĺžený.“

Kým platia tieto nariadenia, rušia sa aj všetky prebiehajúce správne, daňové a iné konania, pri ktorých je predpoklad plynutia lehoty.

Takisto sa pozastavuje roznos rozhodnutí o poplatkoch do domácností, ako aj iných písomností, ktoré sa zvyčajne doručujú osobne.

Službyt poskytne len nevyhnutné služby

Výnimočný režim sa vzťahuje aj na zamestnancov mestských podnikov, ako sú Technické služby, Mestské stredisko kultúry a športu, no taktiež Službyt Zlaté Moravce.

„Technické služby budú naďalej zabezpečovať vývoz komunálneho odpadu podľa potrieb a Službyt bude vykonávať iba nevyhnutnú havarijnú údržbu bytových domov a revízie bude zabezpečovať v náhradných termínoch,“ konkretizovalo mesto.

Len obrady, čo nejde odložiť

Hrozba v podobe vírusu ovplyvní aj sobášenie. Podľa odporúčania sa majú vykonávať iba tie obrady, cirkevné či iné, ktoré nie je možné odložiť.

A to najlepšie v exteriéri s čo najmenším počtom osôb s tým, že by sa mali vylúčiť osoby s nariadenou karanténou alebo príznakmi respiračného ochorenia. Ak už obrad prebehne, hostia by mali dodržiavať odstupy v minimálne vzdialenosti 1,5 metra a nepodávať si ruky.