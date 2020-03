Plány najmladšieho trénera? Finále a potom svadba

František Bočkay vedie v tíme žien UKF Nitra aj svoju životnú partnerku Eriku Salanciovú. Zhovárali sme sa s ním vo štvrtok, pred tým, ako padlo dnešné finálne rozhodnutie o sezóne.

13. mar 2020 o 17:30 Martin Kilian

Je najmladším trénerom v slovenskej extralige, nemá ani tridsať. Volejbalistky UKF Nitra pod jeho vedením zavŕšili dlhodobú časť sezóny na druhom mieste (prvý je Strabag Pezinok, tretia Slávia UK) a vybojovali si miestenku v semifinále. S Františkom Bočkayom sme sa zhovárali v čase, kedy ešte tlela nádej na to, že sezóna prerušená koronavírusom bude ešte pokračovať. Nitrianky v nej mali nakročené k najúspešnejšej sezóne v histórii klubu.

Celý článok vyjde v pondelok v týždenníku MY Nitrianske noviny. František Bočkay odpovedal na 14 otázok.

V posledných mesiacoch ste získali cenné skalpy Strabagu a Slávie. Po nútenej vírusovej prestávke by ste mali bojovať o finále. Predstavovali ste si sezónu takto nejako?

- V kútiku duše možno aj áno. Keď sme v druhom kole porazili Sláviu, došlo mi, že to tento rok môže byť zaujímavé, ale veľmi som si to nepripúšťal. S vedením klubu, Milanom a Ľubošom Červeňovcami, sme si ešte pred príchodom stanovili ciele, rozobrali koncepciu a toho sa držíme doteraz. To, že sme v tejto sezóne porazili Sláviu a Pezinok, svedčí o sile nášho mladého tímu, ale veľkú vedu z toho nerobíme, je to šport. My sa snažíme využívať metódu malých krokov a nie veľkých skokov.

Môže u vás v šatni zaznieť slovo titul? Ako vnímate túto métu?

- Túto métu v plánoch máme, ale nie prvý rok. Myslím, že aj naše ženy sme s kolegom nastavili správne a neulietavajú myšlienkami niekam vysoko. Človek mieni, život mení, ale pripravený musíte byť na všetky možné aj nemožné situácie. S tímom sme sa o titule nerozprávali počas celej sezóny a nemám v pláne to ani meniť.