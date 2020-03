Nitrianske Mlyny skrátia od pondelka otváracie hodiny

Ako budú cez víkend fungovať obchodné centrá?

13. mar 2020 o 18:44 Miriam Hojčušová

NITRA. Aj nitrianske obchodné centrá budú cez víkend fungovať obmedzene. Väčšina prevádzok zostane zatvorená.

„Výnimku tvoria predajne potravín, lekáreň, drogéria a novinové stánky,“ informuje obchodné centrum Mlyny Nitra. Na webe avizuje, že od pondelka bude otvorené kratšie, od 11. do 19. hodiny, a to až do odvolania.

Čítajte aj: Zadržali lupiča zo záložne. So zbraňou prepadol aj kuriéra a lekáreň Čítajte

Mlyny vyzývajú zákazníkov, aby dodržiavali spoločensky zodpovedný prístup k aktuálnej situácii, „nenavštevovali obchodné centrum ani iné verejné miesta v prípade, že sú chorí, necítia sa dobre, alebo boli v zahraničí oni, alebo ich rodinní príslušníci“.

V Centro Nitra na Chrenovej budú cez víkend, od 8. do 19. hodiny, otvorené „nájomné jednotky s potravinovým tovarom, novinami, drogéria a lekáreň“. Od pondelka 16. marca „by malo byť OC CENTRO Nitra v prevádzke v normálnom režime“.

V Centre MAX na Chrenovej bude cez víkend otvorený supermarket, drogéria, lekáreň a GECO tabak, a to od 9. do 21. hodiny. „O ďalšom postupe vás budeme informovať,“ informuje nákupné centrum.

Prevádzky v OC Galéria na Bratislavskej ceste budú cez víkend 14.-15. marca zatvorené. Nakúpiť môžete len v Hypermarkete Tesco, ktorý „bude otvorený v štandardných otváracích hodinách“.