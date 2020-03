JLR funguje bez obmedzení, zamestnanci dnes dostali rúška

V nitrianskom závode zaviedli dočasné opatrenia, aby znížili riziko šírenia nákazy.

16. mar 2020 o 21:52 Miriam Hojčušová

NITRA. Nitriansky závod Jaguar Land Rover funguje v plnej prevádzke. Dnes dostali zamestnanci ochranné rúška.

„Aby sme minimalizovali šírenie vírusu, zavádzame niekoľko dočasných opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a na zabezpečenie nášho podnikania,“ informovala Miroslava Remenárová, manažérka pre firemné vzťahy.

V závode sú zvýšené hygienické opatrenia, vrátane väčšieho počtu dávkovačov mydla. Zamestnancom, ktorých prítomnosť nie je v závode nutná, umožnili prácu z domu.

Skupinové stretnutia sa nekonajú. Aj čas prestávok prispôsobili tak, aby sa stretlo čo najmenej osôb.

„Zabezpečili sme rotáciu ľudí alebo tímov v administratívnych kanceláriách tak, aby sa prestriedali a tímy boli rozdelené,“ dodala Remenárová. Funguje telefónna linka a e-mail, na ktoré sa zamestnanci môžu obrátiť, ak potrebujú viac informácií.

Aj žilinská Kia Motors Slovakia beží bez obmedzení. Pre agentúru SITA to povedal jej hovorca Ján Žgravčák. V závode bol zriadený reakčný tím COVID-19, aby monitoroval situáciu a znížil riziká.

Francúzska automobilka PSA dnes avizovala, že preruší výrobu. V stanovisku sa píše, že na čas zatvoria všetky európske závody, vrátane trnavského, pre šírenie nového koronavírusu.

„Ochrana zdravia zamestnancov pred koranvírusom, narastajúce komplikácie s dodávkami dielov a pokles dopytu na trhu sú dôvodom rozhodnutia koncernu Group PSA zastaviť výrobu vo svojich európskych závodoch,“ oznámila firma.

V Trnave plánujú zastaviť výrobu 19. marca od šiestej ráno, rozbehnúť sa má predbežne 27. marca.

Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover očakávajú, že práca bude prerušená aj v závode JLR.

"Základné odborové organizácie nevedia rozhodnúť o prerušení prác v miestach svojho pôsobenia, aj keď by sme si to ako súčasť preventívnych opatrení veľmi želali. Zákonník práce nám to neumožňuje. Opakovane sme o to žiadali zamestnávateľov už aj v predchádzajúcich dňoch," píše sa vo vyhlásení.