Matúš Babiak je späť

Matúš Babiak patrí medzi najlepších boxerov u nás. Na svojom konte má 123 zápasov, 93 výhier a je 6-násobným majstrom SR vo všetkých váhových kategóriách.

17. mar 2020 o 9:39 Zbislav Oťapka

Babiak sa vracia do ringu! (Zdroj: facebook)

S boxom začínal už ako 12-ročný. Postupne naberal sebavedomie a zápasovú prax, až sa prebojoval do národného tímu, s ktorým získal mnoho ocenení. Zúčastnil sa ME, je víťazom a medailistom rôznych medzinárodných podujatí, dvojnásobný víťaz nadnárodnej ligy BoxingOne a obsadil aj skvelé druhé miesto na GP Slovakia.

Pred vyše rokom dostal ponuku boxovať proti najúspešnejšiemu českému boxerovi histórie Lukášovi Konečnému vo vypredanej pražskej 02 Aréne. Galavečer organizovala česká organizácia XFN a vrcholom večera bol boxerský súboj raperov Rytmusa s Marpom.

Matúš predviedol skvelý výkon a spolu s Lukášom Konečným si odtancovali 8 kôl. Česká legenda nakoniec zvíťazila na body. Išlo o posledný súboj slovenského borca, bohužiaľ, jeho kariéru ovplyvnili zranenia. Priznáva, že zranenie mal aj pred zápasom s Konečným.

„Darilo sa mi, prvý zápas som vyhral už po 46 sekundách a 10-dňovej príprave. Aj keď prišli nejaké zranenia, neprestal som trénovať. V predposlednom zápase, ktorý som mal, som si odtrhol biceps. Našťastie som to uboxoval a zvíťazil na body. Ešte s rukou v sadre prišla ponuka na zápas s Konečným, ktorý hlásil comeback, ani chvíľu som neváhal. Sadra išla dole a začali sme s prípravou, ha-ha. Avšak zdravotné komplikácie sa mi nevyhli ani v príprave. Tri týždne pred zápasom som mal problémy s kolenom. Odtrhol sa mi predný krížny väz, no prípravu sme nezrušili a trénovali takpovediac po sedliacky. Ľudia mi príliš neverili, mysleli si, že v takomto zápase to nemám šancu doboxovať dokonca, ale opak bol pravdou,“ opisuje situáciu spred posledného zápasu Matúš.

„Bolo to neuveriteľný a krásny pocit boxovať pred 20 000 ľuďmi a práve to ma motivovalo k tomu, aby som sa do ringu vrátil,“ dodáva Babiak.

Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na návrat 29-ročného borca z Nitry, ktorý potvrdil, že ho čakajú minimálne tri zápasy ešte v tomto polroku. 17. apríla by sme ho mali vidieť v Trnave na galavečere Perun Fight Nights a 25. 4. by si mal zaboxovať na podujatí, ktoré organizuje Lukáš Konečný, Sluneta v Ústi n/L. Snáď aktuálna situácia nenaruší priebeh turnajov.