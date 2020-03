Do Nitry putujú dve zlaté medaily

V marci sa výprava pod vedením Ivana Molnára st. zúčastnila majstrovstiev Slovenska juniorov v zápasení voľným štýlom v Snine. Veková skupina juniorov je určená pre zápasníkov od 18-20 rokov.

18. mar 2020 o 8:51 Zbislav Oťapka

Mančaft nitrianskeho výberu však tvorili chlapci, ktorí mali 16 rokov. Išlo o takzvané ostaršenie zápasníkov a súťažili tak aj s o 3 roky staršími súpermi.

Aj napriek tomu sa vôbec nestratili, ba naopak. Výprava pozostávala z 5 chalanov, z ktorých nakoniec súťažili iba 4, kedže jednému neumožnili štartovať organizátori.

Vo váhe do 74 kg získal zlatú medailu a titul Majstra SR Michal Vereš. Druhý najcennejší kov pridal do zbierky Richard Škoda v kategórii do 92 kg. Tretie miesto a bronzovú medailu získal Matúš Humay v kategórii do 125 kg. Fabian Rác vo váhovke do 70 kg obsadil pekné 4. miesto. V celkovom hodnotení družstiev sa zápasníci AC Nitra umiestnili na 4. mieste. Snina tak bola pre klub úspešná.