V Šali rozdávajú rúška

Prvými dobrovoľníkmi sú zamestnanci mestského úradu.

17. mar 2020 o 12:43 Patrícia Jeseňová

ŠAĽA. Rúška sú ešte stále nedostatkovým tovarom. Postupne sa však zavádzajú opatrenia, aby ľudia na miestach s vyššou koncentráciou ľudí chránili seba a svoje okolie ich nosením. Aj napriek tomu však v uliciach nachádzať ľudí bez rúšok. Šalianska radnica sa preto rozhodla rúška distribuovať prostredníctvom dobrovoľníkov.

Prvý tím dobrovoľníkov vyrazil do ulíc v dopoludňajších hodinách. „Poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali sa ako dobrovoľníci vydali do ulíc mesta rozdať prvé rúška tým, ktorí si ich doteraz nemali možnosť zabezpečiť. Zároveň dnes mesto zabezpečí distribúciu rúšok všetkým Denným centrám v Šali, aby sme chránili tých, ktorí to najviac potrebujú, čiže našich seniorov,“ informuje hovorkyňa mesta Dajana Hanesová.

Pomoc zo všetkých strán

Od vyhlásenia mimoriadnej situácie na Slovensku si medzi sebou začali pomáhať aj obyvatelia. Šikovnejšie krajčírky ponúkajú pomoc so šitím rúšok, radnici sa začali hlásiť aj dobrovoľníci na pomoc s distribúciou. „Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sú nápomocní v tejto ťažkej situácii. Pomoc prichádza aj od miestnych podnikateľov,“ hovorí Hanesová.

Aj v domove dôchodcov

Nakoľko seniori patria v tejto situácii k najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva, domov dôchodcov v Šali pre návštevy zatvorili už 9. marca. Pracovníci tam nosia rúška na všetkých úsekoch nielen pri priamom kontakte so seniormi. „Keďže sú naši seniori najviac ohrození, mesto urobilo všetko preto, aby ich vedelo takýmto spôsobom ochrániť a zároveň im naďalej poskytovať starostlivosť, ktorú potrebujú,“ hovorí Hanesová.

Súčasť uniformy

Mestskí policajti tvoria v týchto dňoch prvú líniu kontaktu s obyvateľmi. Dohliadajú na dodržiavanie opatrení a pravidelne monitorujú situáciu v meste. Aj kvôli tomu sa rúška počas týchto dní stali súčasťou ich uniforiem. Mestským policajtom ich poskytol jeden zo šalianskych podnikateľov. „Vďaka patrí aj jednému z miestnych poslancov, ktorý mestskej polícii dodal dezinfekčné prostriedky,“ dodáva Hanesová.

