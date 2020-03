Mobilná aplikácia vás upozorní na nebezpečenstvo koronavírusu

Na to, aby aplikácia fungovala, je potrebné, aby si ju stiahlo čo najviac ľudí.

20. mar 2020 o 19:12 Dominika Cunevová

NITRA. O zabránenie šírenia koronavírusu sa snaží už aj IT sektor. Novou mobilnou aplikáciou Zostaň zdravý chcú prispieť k tomu, aby sa ľudia lepšie chránili pred vírusom.

Za projektom stojí trojica v zložení Marek Gogoľ, doktor Anrej Thurza a Juraj Karovič. Aplikáciu vyvíjali a naďalej v tom pokračujú v úzkej spolupráci lekárov v rámci zdravotníckeho fóra na sociálnej sieti Facebook, ktoré združuje takmer 5000 zdravotníkov.

Ľudí upozorní na to, ak sa v ich blízkom okolí vyskytne osoba, ktorá by mohla mať koronavírus.

„Ak sa používateľ priblíži na kritickú vzdialenosť (50 m) k inému užívateľovi, ktorý bol testovaný pozitívne na COVID-19, alebo ak niekto, s kým prišiel do kontaktu na túto vzdialenosti v posledných dňoch bol práve testovaný pozitívne, aplikácia pošle používateľovi hlásenie s upozornením,“ hovoria tvorcovia.

Aplikácia „zostaňzdravý“ sa dá zadarmo stiahnuť v Obchode Google Play pre zariadenia so systémom Android. Verzia pre zariadenia Apple by mala byť čoskoro k dispozícii tiež. No na to, aby bola aplikácia účinná, je potrebné, aby si ju stiahlo čo najviac obyvateľov.

Po nainštalovaní je potrebné zaregistrovať sa skrz e-mail alebo telefónne číslo (pozn. red.: číslo nám nechcelo zaregistrovať, mail išiel bez problémov). Nemusíte sa obávať zverejnenia mena, aplikácia je anonymná. Aby aplikácia fungovala, je potrebné, aby ste povolili sledovanie cez GPS, a to kvôli tomu, aby mohla aplikácia sledovať vašu polohu a upozorniť vás na možné nebezpečenstvo.

Prostredníctvom troch rozhraní potom môžete sledovať všeobecné informácie o štatistikách v súvislosti s koronavírusom na Slovensku. Ďalšie zase zobrazí vašu polohu na mape. Ak sa v okolí nenachádza nebezpečenstvo koronavírusu, nikoho neuvidíte, v inom prípade sa infikovaná osoba zobrazí s červeným kurzorom.

„V prípade že ste sa priblížili k človeku s pozitívnym testom, aplikácia Vám zobrazí dátum, čas a odhadovanú polohu s presnosťou na 50 metrov. A to aj v prípade že sa človek prejaví ako pozitívny neskôr. Pozitívne výsledky testov do systému zadáva špecializovaný pracovník,“ vysvetlili tvorcovia.

Do aplikácie môžete nahlásiť aj to, ak máte podozrenie, že ste nakazený. Vtedy sa vám ukáže možnosť výberu okresu a ponúknu vám telefónne čísla, na ktoré môžete volať, ak sa vám zhorší stav.

Zároveň vám aplikácia vytvorí identifikačné číslo, ktoré po otestovaní nahlásite pracovníkovi. Ten po výsledkoch priradí informáciu do aplikácie. „V prípade, že sa váš výsledok testu potvrdí ako pozitívny, táto informácia sa používateľom, ku ktorým ste sa priblížili zobrazí ako anonymná informácia, obsahujúca približné miesto a približný čas. Túto informáciu dostávajú aj v prípade, že k stretnutiu došlo v priebehu niekoľkých posledných dní,“ uvádza sa v popise aplikácie.

(zdroj: DC)

