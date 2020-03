Vo Vrábľoch fungujú prevádzky v obmedzenom režime, mestský úrad je zatvorený

Prísnejšie opatrenia prijali obchody s potravinami, pošta i čerpacia stanica.

24. mar 2020 o 8:00 Dominika Cunevová

VRÁBLE. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu rizika nákazy koronavírusom krízový štáb vo Vrábľoch učinil niekoľko rozhodnutí. Súčasťou stretnutí boli okrem krízového štábu aj vedúci jednotlivých oddelení MsÚ, riaditelia škôl a školských zariadení, zástupcovia miestnych firiem, obchodných reťazcov a inštitúcií a lekári. Aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia, až do odvolania zatvorili mestský úrad.

„Vstup do budovy je klientom umožnený iba v objektívne nevyhnutných prípadoch a len na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru s pracovníkom mestského úradu,“ informovala radnica.

Vstúpiť do budovy je umožnený iba s rúškom alebo obdobnou ochranou tváre a po odmeraní telesnej teploty. Vedenie mesta vyzýva občanov, aby veci, ktoré nie je nutné vybaviť, odložili, alebo ju vybavili elektronicky. Všetky telefonické a mailové kontakty sú zverejnené na web stránke mesta.

„Pohreby a sobáše sú tiež ovplyvnené opatreniami. Počet prítomných na pohreboch a sobášoch v uzatvorených priestoroch je maximálne 15 osôb,“ dodal primátor Tibor Tóth.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má od 16. marca vysunuté pracovisko vo vestibule obradnej siene. Na bezproblémové vyplácanie štátnych sociálnych dávok dohliada polícia v spolupráci so štátnou. „Poberatelia dávok z marginalizovaných komunít boli upozornení na povinnosť zabezpečenia rúškami, prípadne inou ochranou tváre,“ doplnil Tóth.

Zatvorené prevádzky aj ihriská

V meste sú, tak ako všade, zatvorené školy, zakázané sú verejné akcie a zamedzený je aj vstup na detské ihriská a verejné WC. Pozastavená je aj činnosť zberného dvora.

Polícia zabezpečuje zvýšený dohľad na miestach, kde sa očakáva väčší počet občanov. Sú to hlavne supermarkety a pošty, kam majú ľudia vstup iba s ochrannými pomôckami.

Mesto už obchodné prevádzky požiadalo aj o vyčlenenie osobitných otváracích hodín pre seniorov a o dôslednú dezinfekciu nákupných košíkov.

Viac kupujúcich

„Obmedzil sa predaj na množstvo, čiže ľudia si nemôžu brat po 30 kg múky a podobne. Časť kolegov je na OČR-ke, pretože majú malé deti,“ povedal Michal Varga, zástupca COOP Jednota Vráble. Požiadal, aby mestská polícia chodievala na kontrolu predajne a dohliadla na občanov počas nákupu, pretože „je to niekedy zlé, čo predvádzajú počas nákupu.“

„Bude stačiť, ak prídu, prejdú sa po predajni, pretože zákazníci sú dosť neohľaduplní a agresívni,“ vysvetlil.

Vedenie siete potravín už vyzvalo zákazníkov, aby počas celého nákupu používali rukavice, obzvlášť pri kontakte s pečivom, ovocím a zeleninou. Zároveň odporúča, aby pre zníženie rizika nakupoval vždy len jeden člen domácnosti.

Trojnásobne viac kupujúcich ľudí ako inokedy evidoval aj Vladimír Šlachta, zástupca veľkoobchodu s potravinami. „V súčasnosti je aj výpadok tovaru, najmä nie je múka. Nie je toho tovaru toľko, ako si objednajú. Ak takáto situácia bude trvať dlhodobo, nie je zrejmé, čo bude ďalej,“ komentoval aktuálny stav.

Nedostatok dezinfekcie

Počas jedného z minulotýždňových krízových zasadnutí upozorňoval aj na zlý stav hygienických opatrení a zásob. Ako priznal, nemá dostatok rúšok a nevie zohnať ďalšie. Najväčší problém v rámci hygieny vidí v peniazoch, ktoré si nakupujúci podávajú z ruky do ruky.

„Nedostatkový tovar je, rovnako ako na celom území štátu, problémom aj v našom meste. Ide predovšetkým o dezinfekčné prostriedky či gély. Situácia sa môže upokojiť až v situácii, keď budú jednotlivé obchodné prevádzky a lekárne týmito prostriedkami dozásobované,“ uviedol vrábeľský primátor.

Prísnejšie opatrenia prijala aj čerpacia stanica. „Každú hodinu musia zamestnanci obchádzať priestor a dezinfikovať kľučky, podlahy a iné zariadenia. Každý pracovník je skontrolovaný pri nástupe do práce, aby nemal teplotu. Zavedené je, aby v prípade, keď je to možné, pracovali v rukaviciach. Klienti sú upozorňovaní, aby po zaplatení hneď odchádzali a nezdržiavali sa v priestore čerpacej stanice. Je to náročné, lebo majú 800 – 1000 zákazníkov za deň,“ informovala Viera Frajková z čerpacej stanice OMV.

Pripomína, že stojany dezinfikované nie sú. Zákazníci však majú na pumpe k dispozícii ochranné rukavice.