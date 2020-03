Rúško nie je hanba: Nitrianske osobnosti idú príkladom

Známych osobnosti z Nitry a okolia sme sa spýtali, ako im koronavírus ovplyvnil život a ako sa proti nemu chránia.

23. mar 2020 o 14:34 Dominika Cunevová

NITRA. Situáciu v súvislosti s koronavírusom nepodceňujú ani nitrianske osobnosti. Niektorých z nich sme sa spýtali, ako im šíriace sa ochorenie ovplyvnilo život, aké opatrenia voči nemu robia a či dodržiavajú karanténu.

Danica Hudáková (zdroj: archív: Danica Hudáková (SDKS))

Danica Hudáková, herečka a umelecká šéfka Starého divadla Karola Spišáka v Nitre

Myslím, že sme ako jediné divadlo na Slovensku mali v piatok 13. marca online premiéru novej inscenácie Stvorenie. Veľmi sme sa tešili na divákov, no samozrejme situácia je vážna, a tak sme aspoň týmto spôsobom chceli priblížiť našu prácu a ukázať verejnosti, na čo sa u nás môžu v budúcnosti tešiť.

V súkromnom živote som, samozrejme, ako každá matka, dostala strach. Strach o dcéru, ktorá žije v Londýne, strach o sestru, ktorá je lekárka, strach o všetkých blízkych. Snažím sa dodržiavať všetky nariadenia a odporúčania, ktoré boli vyhlásené. Teda vlastne nesnažím sa, ja ich všetky dodržiavam. Idem šiť rúška, aby sme ja aj mama boli zabezpečené, keby sme museli niekam ísť. Inak „SOM DOMA“! A myslím to úplne vážne!

Karanténu samozrejme dodržiavame! Máme home office, takže pripravujeme granty, dohadujeme nové tituly na ďalšie sezóny. Robíme všetky činnosti, ktoré zabezpečia ďalší chod divadla. Čas trávim doma a veľmi rada,pretože po mesiaci intenzívneho skúšania v divadle si potrebujem dať domácnosť do poriadku. Mám šťastie, že máme pri dome záhradu, tak sa v nej konečne môžem realizovať. Každý deň varím, to ma naozaj baví! Pri posteli mám kopu knižiek, ktoré asi čakali na túto karanténu. Chýba mi stretávanie sa s kamarátmi asi ako každému, ale sme dospelí a nepodceňujeme situáciu. Veď v dnešnej dobe je toľko možností komunikácie! Držme sa a pomáhajme si!

Martina Uhrínová (zdroj: archív Martina Uhrínová)

Martina Uhrínová, speváčka

Koronavírus mi výrazne zasiahol do života. Žiadne skúšky, žiadne koncerty - aktívne, ani pasívne. Ja som učitelka, hudbu nerobím pre “výplatu”, len pre radosť. Teraz je tej radosti pomenej. Ale umelci, pre ktorých je to ich hlavný finančný zdroj, tí to majú teda neveselé...

Opatrenia proti vírusu robím všetky, ktoré sa dajú... zvýšená hygiena, rúška, komunikácia len online, homeoffice... a tiež dokola vysvetľovanie ľuďom, prečo je nutne dodržiavať karanténu, ktorú dodržiavam a veľmi prísne. Na nákup chodím 2-krát do týždňa, inak som doma. Píšem nové skladby, učím a hrám sa s mojimi deťmi, venujem sa mojim školským deťom - vypracovávam im online cvičenia, nahrávam videohodiny, komunikujem v skupinových chatoch. A keď stíham, tak sa venujem aj domácnosti. A potom - je tu aj Netlix predsa...

Dominika Titková (zdroj: archív: Dominika Titková)

Dominika Titková, speváčka

Mám viac času na domáce práce, záhradku a konečne i vlastnú tvorbu. Mrzí ma, že nemôžeme koncertovať a stretávať sa s ľuďmi. Súčasná situácia ma inšpirovala k vytvoreniu CHALLENGE PRE MUZIKANTOV – Pesnička na diaľku, do ktorej sa zapájajú muzikanti z celého Slovenska.

Robím všetky opatrenia, ktoré odporúčajú - byť doma a na záhradke, kde čerpám zo slniečka potrebný D vitamín. Hygiena, rúška, vitamíny. V súčasnosti trávim čas aktívne tvorbou a upratovaním. :D

Itcho Pčelár (zdroj: archív: FB ITCHO)

Itcho Pčelár, spevák

Tak isto ako aj iným umelcom sa mi zrušili všetky akcie do konca mája a predpokladám, že to bude aj dlhšie. To znamená, že človek sa ocitne na 3 a viac mesiacov bez príjmu. Je to zaujímavá situácia, v ktorej sme ešte neboli a som zvedavý, ako sa s ňou celé Slovensko popasuje, keďže nie každý je pripravený na dlhodobý výpadok príjmov.

Ja osobne sa snažím z tejto karantény vyťažiť čo najviac. Samozrejme, treba byť zodpovedný, dostatočne sa chrániť a obmedziť kontakt, čo aj robím, ale tam, kde sa jedny dvere zavreli, druhé sa otvorili. Dvere času pre seba. Nikam sa neponáhľať, nepremýšľať nad tým, čo ešte musím dnes stihnúť vybaviť, byť bez tlaku. Mám čas byť sám so sebou, pýtať sa dôležité otázky. Či to, kam smerujem v živote, má zmysel, či robím dostatok vecí, ktoré ma bavia a napĺňajú, či sa zbytočne nenaháňam za vecami, ktoré naopak zmysel nemajú. A v neposlednom rade, čas tvoriť, čo je vlastne životná energia umelecky zameraných ľudí. Takže okrem množstva obmedzení, ktoré budeme v najbližších mesiacoch zažívať sa máme šancu vrátiť sami k sebe.

Simon Fico. (zdroj: SDKS v Nitre)

Simon Fico, herec Starého divadla Karola Spišáka v Nitre

Nehrám. Učím ( v obmedzenom režime) pomocou e-technologií. Opatrenia - zvýšená hygiena (nosenie rúška, dezinfekcia auta a vecí "vo vreckách", kľučiek a podobne). Po zavedení karanténneho stavu som bol iba raz v obchode, opäť pôjdem nakúpiť potraviny až po uplynutí 14-dennej lehoty, možno neskôr. So susedmi komunikujeme iba cez plot. Prístup na môj pozemok umožním iba v nevyhnutnej situácii. Svoj voľný čas venujem štúdiu, cvičeniu, e-komunikácii, byrokracii, záhrade, malým opravám a jarnému upratovaniu. Prajem všetkým príjemnú a ničím nerušenú Koronakaranténu bez nábehu na klaustrofobické a "ponorkové" stavy.