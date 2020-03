Rekonštrukciu Univerzitného mosta v Nitre ovplyvnila epidémia

Dopravné obmedzenia sa majú onedlho skončiť. Tranzitná nákladná doprava sa opäť vráti do centra Nitry.

23. mar 2020 o 19:14 Miriam Hojčušová

NITRA. Práce na Univerzitnom moste zatiaľ pokračujú podľa harmonogramu.

„Ak nenastanú okolnosti, ktoré tomu budú brániť, termín spustenia premávky do konca marca bude dodržaný,“ povedala Lucia Karelová, hovorkyňa Slovenskej správy ciest.

Tranzitná nákladná doprava sa opäť vráti do centra Nitry. Mesto so žiadosťou, aby zostala odklonená, neuspelo.

Zatiaľ to zvládajú

„Nástupom koronavírusu nastali viaceré problémy, ako napríklad výrazne sťažené zásobovanie stavebným materiálom (zatvorené predajne stavebnín), alebo problém so zabezpečením teplej stravy pre pracovníkov (zatvorené reštauračné zariadenia),“ konštatovala Karelová.

Zatiaľ to stavba podľa nej zvláda, no situácia sa mení každým dňom. „V prípade, že by bol jeden zo zamestnancov pozitívny na COVID-19, znamenalo by to karanténu pre všetkých ostatných pracovníkov a okamžité prerušenie prác na neurčitú dobu,“ naznačila hovorkyňa.

V takom prípade by bol podľa nej termín spustenia premávky na celom moste a ostatných dokončovacích prác v nedohľadne.

Presmerujú dopravu

Dnes sa začalo s asfaltovaním pravej strany mosta.

V stredu má byť doprava presmerovaná na pravú stranu, aby sa mohli začať práce na oprave existujúcej obrusnej asfaltovej vrstvy na ľavej strane, od mosta po križovatku. „Asfaltovanie tohto úseku je plánované na 26. marca“.

Práce budú pokračovať aj po ukončení dopravných obmedzení. Treba dokončiť preložku VN kábla, montáž hlásiča námrazy vrátane elektrickej prípojky a stavebné práce pod mostom.

„Časový horizont dokončenia prác na rekonštrukcii je približne dva mesiace. Aj tento termín však môže byť nepriaznivo ovplyvnený situáciou spojenou so šírením vírusu COVID-19,“ dodala Karelová.

Mesto zatiaľ neuspelo

„Uzávierka aj dopravné určenia sú platné do 31. marca. Potom sa dostaneme do režimu ako pred uzávierkou,“ povedal hovorca radnice Tomáš Holúbek.

V súčasnosti nemôže po moste, na ktorom je čiastočne obmedzená premávka, jazdiť tranzitná nákladná doprava. Z centra Nitry je odklonená. Radnica avizovala, že bude žiadať, aby to tak zostalo aj po ukončení rekonštrukcie.