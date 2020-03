Ako dohrať ligy, ak bude šanca? Anglické týždne, play-off či jar - jeseň?

Je jasné, že sezóna 2019/2020 bude iná ako tie predošlé. Čo ak šport vôbec nedostane zelenú? Futbalové zväzy v regióne aj oblastiach sa musia rozhodnúť, či čakať alebo už nie. Ako uzavrú súťažný ročník?

24. mar 2020 o 18:55 Martin Kilian

Ako dobre vieme, všetky športové súťaže, naplánované na prvý polrok 2020, boli pre koronavírus buď zrušené alebo prerušené. Nielen na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách.

Najpopulárnejšou hrou v našich končinách je futbal, ktorý má svoje pevné korene aj v mestečkách a dedinách na vidieku.

Aktuálne nie sme ďaleko od úplného zrušenia jarnej časti sezóny 2019/20. Kompetentní funkcionári už o tom vážne uvažujú. Oficiálne rozhodnutie a stanovisko Západoslovenského futbalového zväzu by malo byť známe vo štvrtok.

Ak však existuje šanca, všetci sa jej budú chcieť chopiť. V našej úvahe sa zameriame hlavne na regionálne a oblastné súťaže, pretože tie zaujímajú veľké množstvo futbalistov i fanúšikov. Bokom necháme napríklad Fortuna ligu, v ktorej by sa minimálne do konca apríla hrať nemalo.

Z jarnej časti „dedinských“ líg sa stihlo odohrať jedno kolo (7.-8. marca), čo platí primárne pre ligy so 16 účastníkmi. Ak by sme chceli dohrať sezónu, chýba nám „v lufte“ teda 13 až 14 hracích dní.

Dnes nikto nevie, ako bude pokračovať boj s koronavírusom na Slovensku, a kedy vláda pristúpi k uvoľneniu opatrení a zákazov združovania sa. Existujú len odhady priebehu pandémie v našej krajine.

Variant 1: Od začiatku mája

Skúsme sa pozrieť na veľmi optimistickú verziu, že od začiatku mája by sa mohlo na Slovensku športovať. Od 2.-3. mája do konca júna máme k dispozícii 9 víkendov.

Ak by sme medzi ne päťkrát vložili stredu, dostaneme sa k číslu 14 a presne toľko kôl potrebujeme odohrať. Samozrejme, mnohé tímy môžu argumentovať, že chcú hrať namiesto stredy radšej v piatok, pretože majú hráčov na týždňovkách. Už od mája by sa mohlo v pracovné dni hrať o 18.00 alebo 18.30, pretože slnko bude zapadať až po 20.00 h.

Odohrať dva-tri anglické týždne za sebou bude náročné. Ťažšie to budú mať aj zväzové komisie, pretože sa im nahustí obsadzovanie rozhodcov, udeľovanie trestov, atď. Ale v tejto výnimočnej situácii to musí každý pochopiť.

Variant 2: Od polovice mája

Čo keby dostal šport povolenku až od 15. mája? Čiže začali by sme víkendom 16.-17. mája. Ak by sme hrali každý týždeň dve kolá, do prázdnin by sme ich stihli iba trinásť. Čo s tým? Odohrať posledné kolo na začiatku júla? Možno bude aj to potrebné.

Alebo obetujeme aj celý prvý mesiac prázdnin na dohratie sezóny 2019/2020? Mnohé tradičné júlové turnaje a memoriály na dedinách by mali tento rok skrátka smolu.

Alebo začnime rozmýšľať, ako odohrať jarnú časť skrátenou, neštandardnou formou.

Napríklad takto. Rozdeľme 16-člennú súťaž (podľa poradia po jeseni) na tri skupiny, o 1.-6., 7.-11. a 12.-16. miesto. Skupiny by mali 6, 5 a 5 členov. V nich by sme stihli odohrať súťaž systémom doma a vonku (je to 10 kôl), pričom by si tímy preniesli získané body z jesene. Alebo nepreniesli? Prvé jarné kolo (odohrané 7.-8. marca) by som pri delení navrhol nebrať do úvahy, aby sme mali v tabuľke zarátaný len jeden súboj medzi každou dvojicou tímov.

Variant 3: Od začiatku júna

Pffu. Ak by sa dal hrať futbal až od júna, bol by to už vážny zásah do riadenia súťaží. Do prázdnin by tak boli k dispozícii len štyri víkendy.

V tomto prípade to už vyzerá tak, že sezóna by bola anulovaná. Ako ale potom vyriešiť postupy a zostupy? Neudelia zväzy majstrovský pohár? Zostanú mužstvá v tom istom zložení v súťažiach aj pre sezónu 2020/21? (Ako poznáme slovenský futbal, to by sa zrejme aj tak nestalo, pretože by sa našli kluby, ktoré nechcú hrať tú súťaž, do ktorej patria…).

Alebo mi napadlo ešte jedno riešenie. Play-off presne na 4 víkendy. V prvom kole sa stretnú dvojice: 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9. V druhom kole sa osem postupujúcich tímov dostane do horného „pavúka“, porazení by pokračovali v boji o umiestnenie. Pokračovalo by sa podobne aj tretím hracím kolom a na štvrtý víkend zostane na pláne záverečných osem zápasov: zápas o 1. miesto, zápas o 3. miesto, zápas o 5. miesto, atď.

Samozrejme, aj tento nápad má svoje „proti“, pretože doma by vždy hral lepšie postavený tím. A tak sa môže stať, že niektoré tímy sa doma predstavia jedenkrát alebo ani raz. Možno to však bude lepší nápad ako žiadny.

Keby sa ani v júni (!) nemohol hrať futbal, môžu sa objaviť myšlienky o prechode na systém jar – jeseň. Lenže to by muselo byť zladené aj s prvou a druhou ligou, či dokonca celou Európou.

Alebo máte vy lepšie idey? Rozviňme diskusiu, aby sme boli pripravení, keď nastane priaznivá (či nepriaznivá) situácia. Riadiaci orgán si určite rád vypočuje dobré návrhy. Na futbalové nedele sa predsa všetci tak veľmi tešia!