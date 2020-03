Rekonštrukciu tragickej nehody autobusu odsunuli. Pre epidémiu

Vodič sa do práce nevrátil. Stále je práceneschopný.

28. mar 2020 o 13:45 Miriam Hojčušová

NITRA. V prípade tragickej nehody autobusu, ktorá sa stala vlani na zlatomoraveckej ceste, ešte nie je nikto obvinený. Informoval nás o tom Jaroslav Maček z nitrianskej prokuratúry.

Viac svetla do priebehu nehody by mala vniesť rekonštrukcia priamo na mieste tragédie. Zvyknú byť na nej prítomní účastníci nehody a niekedy aj svedkovia – ak to ich zdravotný stav dovolí. Pre epidémiu koronavírusu ale termín posunuli.

„Rekonštrukcia dopravnej nehody sa doposiaľ z dôvodu aktuálnych opatrení nekonala,“ potvrdil Maček.

Tragédia sa stala 13. novembra neďaleko Malanty. Autobusu spoločnosti Arriva skrížilo cestu nákladné auto naložené štrkom, ktoré prešlo do protismeru.

V autobuse zahynulo dvanásť ľudí, z toho päť tínedžerov, ktorí sa vracali zo škôl v Nitre. Ďalší chlapec utrpel ťažké zranenia. Deväť obetí bolo z Kolíňan, tri z Jelenca.

„Vodič autobusu, ktorý bol účastníkom dopravnej nehody, je zatiaľ práceneschopný,“ povedala Petra Helecz zo spoločnosti Arriva.

Ide o skúseného šoféra, predvlani získal vyznamenanie za 2,5 milióna kilometrov za volantom autobusu bez nehody. Tragédia ho psychicky veľmi zasiahla, vážne fyzické zranenia neutrpel.



Dopravca už začiatkom roka informoval, že po dohode so starostami zabezpečí postavenie pomníkov obetiam nehody a pamätných tabúľ pre záchranné zložky a všetkých, ktorí pomáhali. Obe obce založili transparentný účet na pomoc pozostalým. Zbierka potrvá do konca marca.

Podľa starostu Kolíňan Róberta Balka je aktuálne vyzbieraných okolo 116-tisíc eur.