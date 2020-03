Riaditeľka nitrianskej nemocnice: Zatiaľ to zvládame

V nemocnici vyprázdnili dva pavilóny. Sú určené ako záložné miesto pre pacientov s koronavírusom.

30. mar 2020 o 10:54 Miriam Hojčušová

NITRA. Pri vstupe do areálu nitrianskej nemocnice stoja od minulého týždňa vojaci a policajti. Dohliadajú na situáciu pred triážnym stanom, usmerňujú ľudí, podávajú informácie.

Ak treba, pomôžu zdravotným sestrám aj s „páskovaním“ návštevníkov. U koho je podozrenie na koronu, dostane červený „náramok“ a pošlú ho do stanu pri infekčnej klinike, vedú k nemu šípky. Ostatní pacienti majú zelený náramok.

Pri nemocnici bude zriadené aj miesto, kde budú odoberať vzorky na testovanie. Generálna riaditeľka Jarmila Mikušová koncom týždňa zvažovala, že by mohlo vzniknúť pri vstupe zo Špitálskej ulice, teda na opačnej strane, ako je triážny stan.

Značky na zemi

Do nemocnice sa podľa Mikušovej denne pokúša dostať asi šesťsto ľudí, mnohí vraj idú so zbytočnosťami. Keďže je otvorený len jeden vchod, od Rázusovej ulice, ráno a dopoludnia tam býva nával.

Každému treba zmerať teplotu a vyplniť s ním dotazník. Autá stoja až po križovatku, tí, čo prichádzajú peši, sa tlačia jeden na druhého.

„V piatok sme preto dali namaľovať na zem žlté body, aby ľudia dodržiavali od seba bezpečnú vzdialenosť,“ dodala generálna riaditeľka.

Nachystali pavilóny

Situácia sa každý den mení. Napríklad v piatok popoludní boli v nemocnici hospitalizovaní štyria pacienti s potvrdeným koronavírusom a sedem podozrivých.

„Museli sme prijať veľmi radikálne opatrenia. V podstate sme celú nemocnicu prispôsobili tomu, aby sme boli schopní riešiť rôzne druhy situácií,“ povedala Mikušová.

Infekčný pavilón je určený pre pozitívne prípady kovidovej infekcie. „Vyprázdnili sme pavilón fyziológie, balneológie a rehabilitácie, ktorý máme nachystaný ako záložné miesto. Ďalší v poradí je psychiatrický pavilón.“

V internom a chirurgickom pavilóne sú vyčlenené priestory a zdravotnícke tímy, ktoré sa majú postarať o pacienta s koronavírusom, „ak dostane cievnu príhodu, praskne mu slepé črevo, zlomí si nohu, alebo keby napríklad prišla pozitívna rodička“.

Personálu je podľa Mikušovej zatiaľ dostatok: „Zatiaľ to zvládame, no uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať.“

Balíčky nenoste!

Nemocnica apeluje na verejnosť, aby rešpektovala výzvy a pripomína, že teraz nie je doba na to, aby príbuzní donášali pacientom čokoládky, koláčiky a minerálky: „Zaťažuje to zdravotníkov, my nie sme centrálne stredisko kuriérskej služby.“

Riaditeľka tiež vyzýva ľudí, aby nechodili zbytočne do ambulancií: „Personál je preťažený. Stoja tu v jednom rade ľudia s príznakmi aj bez. Denne sa ich snaží dostať do nemocnice vyše 600, z toho menšina sú pacienti.“

Dodala, že červený stan pri vstupe plánujú rozobrať a vymeniť za unimobunky.