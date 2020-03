V čase krízy podávajú pomocnú ruku aj skauti

Pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, robia nákupy. Pustili sa aj do šitia rúšok.

30. mar 2020 o 15:30 Dominika Cunevová

VEĽKÉ ZÁLUŽIE. Všetkým, ktorí v tomto období núdze potrebujú pomoc, ponúkajú záchranu aj Skauti zo 45. zboru Posledného spojenectva Veľké Zálužie. Počas mimoriadnej situácie, ktorá vznikla s príchodom koronavírusu, podniká tím približne 30 dobrovoľníkov niekoľko aktivít vrátane nákupov pre odkázaných občanov.

„Myslíme tým hlavne starých, chorých, osoby v karanténe, mamičky s malými deťmi, ktoré majú manželov a otcov mimo domu, a ostatných, ktorí nemajú v domácnosti nikoho, kto by im zariadil nákup základných každodenných vecí, hlavne potravín a liekov,“ vysvetlil Tomáš Tkáč zo skautskej pomoci.

Nákupy dávajú bezkontaktne

Na objednanie donášky zriadili e-mailovú adresu, ktorú zverejnili na svojom Facebooku, obecným rozhlasom a prostredníctvom letákov v potravinách. Pri prvom kontakte zisťujú, či je žiadosť opodstatnená.

Doručenie prebieha bezkontaktne. „Tovar zavesíme na oplotenie alebo múrik, ľudia si ho prevezmú, peniaze za nákup nechajú tiež pred domom, kde si ich vyzdvihneme. Platba cez iBanking je tiež možná,“ spresnil Tkáč.

Na bezpečnosť seba aj iných dôsledne dbajú. Berú totiž do úvahy to, že potenciálnym prenášačom môže byť klient, ako aj oni sami. „Naša skautka vypracovala Manažment nákupov pre skautov, snažíme sa riadiť podľa neho,“ uviedol Tkáč.

Nákupný zoznam majú skauti napísaný na papieri. Do obchodu vstupujú iba s ochranou tváre a s čistými rukami. „Mobil nechám vo vrecku a počas nákupu sa ho nedotýkam. Mám so sebou igelitku, vrecúško. Predmety, ktoré dávam do košíka dávam v rukaviciach, alebo sa ich minimálne dotýkam, aby som ja, ako prenášač, nenechal „stopy“ na tovare, ktorý si o chvíľu vybalia ľudia doma. Tovar chytám 2-krát – keď ho dávam do košíka a z košíka do tašky,“ píše sa v usmerneniach.

Šijú aj rúška

Nákupy robia v priemere dvakrát denne. „Obyvatelia Veľkého Zálužia si dokážu zaobstarať základné veci v rámci rodín a susedských vzťahov, čo je veľmi dobrá správa,“ usúdil Tkáč.

Najčastejšie pomáhajú so zabezpečením liekov a potravín pre ľudí v karanténe a seniorom. Pustili sa aj do šitia rúšok, ktoré distribuujú aj prostredníctvom lekárne.

Ako vraví Tkáč, v súčasnosti je základom nepanikáriť a správať sa zodpovedne. To znamená vyhnúť sa fyzickému kontaktu s ľuďmi mimo vlastnej domácnosti a ak už človek potrebuje nevyhnutne ísť na verejnosť, tak len s rúškom a na čo najkratší čas.

„Hoci musí byť obmedzený osobný kontakt, máme možnosti ako ho, aspoň čiastočne, nahradiť. Zostať v kontakte, či už hlasovom, alebo obrazovom, je dôležité. Hlavne pre tých, ktorí sú doma sami. Možno je načase začať písať listy a nájsť spôsob, ako ich doručiť adresátovi,“ dodal Tkáč.

