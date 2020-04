Stavjaňa by sa pre kamarátov vrátil rád. Čo prirovnal k sexu?

Žiaden extraligový tréner nezískal viac víťazstiev (444) a medailí (9) než Antonín Stavjaňa. Čerstvo 57-ročného Čecha v októbri v rodnom Zlíne preradili od áčka k juniorke. S hokejovou Nitrou bol v troch úspešných etapách šampiónom (2016) i vicemajstrom (2014, 2017, 2019). Chystá sa do štvrtej?

6. apr 2020 o 10:01 Martin Kilian ml.

AJ TOTO SA DOZVIETE • Či by sa slovenská extraliga mala zlepšovať rýchlejšie • Ako Antonín Stavjaňa komentuje, že v USA sa presadil Lantoši a Buček nie • Čo hovorí na svoj návrat do Nitry • Ako by porovnal atmosféru vo Vsetíne a Nitre • Prečo sa obáva o malé kluby

TOMKO TO MÁ ŤAŽKÉ

Ako sa máte? - bola prvá otázka exkluzívneho rozhovoru MY Nitrianskych novín s Antonínom Stavjaňom

- Papierovo uzatváram sezónu juniorky Zlína, píšem hodnotiace správy a riešim individuálne programy pre hráčov. Keď sa dá, vyrazím si so psom do lesa. Normálne by všade nonstop frčalo play-off. Všetko padlo. A osobne? Doma sme v pohode. To je dôležité.

Ako ste prijali októbrový koniec v Zlíne? Ani výhra 7:0 v Brne vám nezachránila krk.

- Každý predčasný koniec mrzí. Dvojnásobne, ak sa udeje doma. Snažili sme sa byť veľmi ofenzívni, ale nestrieľali góly. A tieseň sa nabaľovala.

Akoby vám doma ruže nekvitli. V 21. storočí ste ako tréner vydržali v Česku len dve celé sezóny...

- Neviem... Takú štatistiku v hlave nenosím. Ak nenaplníte ambície a ste dolu, tak príde veľký tlak majiteľov a manažérov.