Na nitrianskej radnici nesobášia. Páry sa hlásia na august a september

Viacerí snúbenci sobáš sami zrušili. Viac sa sobáši v kostoloch ako na úradoch.

2. apr 2020 o 9:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Práve v deň, keď si bola Veronika vybrať svoje vysnívané svadobné šaty, prišla správa o zatvorení reštaurácií. Bolo jej jasné, že zo sobáša nič nebude. Mal sa konať 1. mája.

Našli iný termín Veronika mala prvú svadbu 1. júna 2018. Keďže čakala bábätko, bol to malý civilný sobáš, neplánovali ani hostinu. Teraz si to chceli s manželom a rodinou vyna-hradiť. Veľká svadba mala byť 1. mája vo vrábeľskom kostole, hostina v susednom hoteli. „Všetci sa už tešili, mali pripravené šaty, dohodnuté kaderníčky. Lenže sme to museli pre koronavírus celé odložiť. Hneď som kontaktovala reštauráciu, fotografa, vizážistku, pani, čo nám bude vyzdobovať priestory... Mala som šťastie, že som sa ozvala hneď, lebo jesenné termíny mali ešte voľné," hovorí Veronika.

Sobáš preložila na 30. októbra. „Dúfam, že už nebude epidémia,“ poznamenala ne-vesta. Májovú svadbu začala s manželom chystať v decembri: „Našťastie sme to neriešili dva roky dopredu ako niektorí ostatní.“ Veronika hovorí, že aj keby ju kňaz zosobášil v čase epidémie, neriskovali by zdravie svojej rodiny. Navyše, chcú mať veľkú svadbu, na ktorú prídu príbuzní a známi z viacerých miest na Slovensku – ich účasť by teraz nebola možná. Veronika je rada, že natrafila na veľmi korektných ľudí, takže nemusí platiť žiadne stornopoplatky. „Všetko sa pre-sunie na nový termín, akurát budeme musieť objednať nové pozvánky a ozná-menia. Z toho sa nestrieľa, nejdeme sa z toho zblázniť. Čo má byť, bude, hlavne nech sme zdraví.“

„Všetko už bolo vybavené, naplánované do detailov, rozposlané boli aj oznámenia a pozvánky,“ hovorí mladá žena, ktorá sa mala sobášiť v kostole vo Vrábľoch.

Obrad presunuli na 30. októbra – verí, že dovtedy sa už epidémia skončí. O žiadne peniaze neprídu, reštaurácia, kaderník, fotograf aj vizážistka akceptovali nový termín.

Viacerí snúbenci sú na tom horšie. „Nám prepadnú stovky eur, ale to prežijeme, nechceme sa sobášiť v rúšku. Horšie je to s pohrebmi. Tie sa odložiť nedajú a pre pozostalých je takáto rozlúčka veľmi ťažká – stalo sa to známej. Prísť mohlo len pár ľudí, žiadne dotyky ani kar,“ reagovala žena od Nitry.

Bez výnimky

Civilné sobáše sa vo viacerých mestách a obciach v tomto čase nekonajú – aj keby snúbenci chceli. Napríklad v Trenčíne povolili koncom marca obrad, na ktorom mali všetci, vrátane nevesty a ženícha, na tvárach rúška.

„Sobáše sme až do odvolania zrušili, výnimky nie sú možné,“ reagoval hovorca nitrianskej radnice Tomáš Holúbek.

Dodal, že aktuálne ani žiadne žiadosti neevidujú: „Sobáše, ktoré mali byť uzavreté v tomto období, si snúbenci aj sami prekladajú na iný termín. Zatiaľ najviac na august a september. Samozrejme, že sa budeme snažiť každému vyhovieť.“

Vlani ich mali desiatky

Posledný sobáš sa na nitrianskej radnici konal 14. marca. „Uskutočnil sa pri minimálnom počte svadobčanov – išlo o malú svadbu.“ Jeden marcový sobáš bol zrušený.