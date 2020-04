Ponáhľal sa s letenkou

Dorážkami strieľal „špinavé“ góly a clonil v bránkovisku. Ako jeden z mála Nitranov od septembra do marca nemal veľké výkonnostné výkyvy. V nadstavbe mal 6 bodov v 7 zápasoch.

3. apr 2020 o 9:45 Martin Kilian ml.

ŽIADNY ŠOK

V marci typicky v presilovke nakopol Nitru v Nových Zámkoch (3:2pp), proti Michalovciam (5:3) začínal v prvej formácii a na predminulý utorok do Detvy sa s vicemajstrom hotoval na tretiu výhru v rade. Už po víkende, keď ľud strašil koronavírus, tušil, že je zle.

„Vnímali sme šumy o predčasnom konci sezóny,“ priznal Lane Scheidl. „Preto nás rozhodnutie vedenia ligy nešokovalo. Súhlasím s ním. Bezpečie je najdôležitejšie,“ prikyvoval krídelník.

Spod Zobora sa ponáhľal na Schwechat. „Išli sme do Viedne, nech chytíme nejaké lietadlo a ráno sme doma. Zohnať letenku nebolo ťažké. Chceli sme ju však mať ešte predtým, než zakážu lety z Európy do Severnej Ameriky. Hektické dni,“ netajil Kanaďan zo Saskatoonu, kde v pätnástich zažil aj 106-bodovú sezónu za miestnych Bandits.

“ „Súhlasím s predčasným koncom ligy,“ zalomil rukami. „ LANE SCHEIDL

ŠLI BY DO PLAY-OFF

Priateľka Caroline mu nosila šťastie s jeho našitým priezviskom na svojej rifľovej bunde. Tlieskala v rohu Nitra Arény. „Nebola to moja najhoršia, ale ani najlepšia sezóna. Takú dobrú nemal nik z nás. Nedá sa však povedať, že sme sa nesnažili – všetko, čo sme dosiahli, sme si tvrdo vydreli. Myslím si, že ak by extraliga pokračovala, dostali by sme sa do play-off,“ rozprával 28-ročný útočník, 69-bodový (41+28) v 128 zápasoch za „corgoňov“.

V Nitre užil svoje prvé dve sezóny v Európe a túži i po tretej. „Najskôr však chcem byť najmä doma a zdravý. Potom sa obhliadnem, čo ďalej,“ prezradil Lane Scheidl.

TABUĽKA

PRESILOVKOVÍ STRELCI 2018 – 2020: Marcel Haščák Košice 24, Lane Scheidl Nitra 22, Chris Langkow MAC 19, Davis Vandane Zvolen, Miškovec 14, Rastislav Špirko Zvolen, Trenčím 13.

LEGENDA: extraligista, klub, presilovkové góly posledných dvoch sezón.