Ľudia sa sťažujú na zatvorené zubné ambulancie

Opustili svoje ambulancie a alibisticky čakajú na ochranné pomôcky, napísal krajský lekár v liste.

6. apr 2020 o 10:19 Miriam Hojčušová

NITRA. Župa dnes začala distribuovať ochranné pomôcky pre zdravotníkov, ktoré v piatok prevzala zo Správy štátnych hmotných rezerv. Každý kraj dostal rovnaké množstvo.

„Máme tu 300-tisíc chirurgických masiek, 100-tisíc chirurgických rukavíc, 120 ochranných okuliarov, 600 jednorazových ochranných oblekov a osemtisíc respirátorov FFP3,“ čítal zo zoznamu krajský lekár Ľubomír Ševčík. Keď zistil, že ide o respirátory bez ventilu, netajil sklamanie.

Nitrianska župa dostala aj 325 ochranných štítov na tvár. Doručilo ich mesto Nitra v rámci iniciatívy Pomôž nemocnici.

Niektorí zatvorili

Ochranné pomôcky sú určené pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Nitrianskom kraji. Len poskytovateľov ambulantnej ZS je okolo dvetisíc, každému sa napríklad ujdú po dva respirátory.

Na nedostatok ochranných pomôcok sa sťažujú mnohí lekári, najmä zubári. „Čo súrne potrebujeme, sú respirátory a špeciálne celotelové odevy,“ povedal nedávno Július Ladický, prezident Regionálnej komory zubných lekárov v Nitre.

Varoval, že ak nebudú mať ochranné pomôcky, zatvoria ambulancie. „Viacerí ich už pozatvárali a ani nám to neoznámili. Odmietajú poskytovať základnú aj akútnu zdravotnú starostlivosť,“ reagoval Ľubomír Ševčík.

Zubári sa tiež domáhajú otvorenia zubnej ambulancie pre pacientov s ochorením COVID-19. Prvá začína v pondelok fungovať v Trnavskom kraji. Tamojšej nemocnici ju požičalo ministerstvo obrany.

Pacienti sa sťažujú

V Nitrianskom kraji sa niekedy nedočkajú ošetrenia ani ľudia, ktorí nemajú koronavírus a nie sú ani v karanténe. Krajský lekár hovorí, že mu denne prichádzajú podnety od pacientov, ale aj od samospráv. Upozorňujú na lekárov, najmä zubárov, ktorí nie sú v ambulancii a dokonca pacientom ani nezdvíhajú telefón.

K dispozícii máme list, ktorý Ševčík v tejto súvislosti adresoval lekárom. Píše sa v ňom: „... nedá mi, aby som nespomenul kolegov, ktorých viac ako zodpovednosť prekonal strach. Opustili svoje ambulancie a alibisticky čakajú na ochranné pomôcky.“

Ševčík dodal, že mnohí lekári si ochranu kúpili sami, pomôcky objednala aj župa. Aktuálne čaká na ich dodanie.

Lekári na zozname

Pacient, ktorého nemá kto ošetriť, sa má podľa krajského lekára obrátiť na župu.

„Zabezpečíme mu náhradu a lekára si zapíšeme. Na zozname ich už máme do desať. Keď bude po všetkom, budeme to riešiť, budeme žiadať vysvetlenie. Nejdeme cestou sankcií, to ani nie je možné, ale je na pacientoch, aby takýchto lekárov potom zhodnotili,“ konštatoval krajský lekár.

Dodal, že viaceré špecializované ambulancie sa dohodli, že sa budú navzájom zastupovať. Župa v tom problém nevidí, keďže pacientov je teraz menej.

Zdá sa, že ľudia sú uvedomelí a k lekárom s banalitami nechodia. Dôvodom je strach z nákazy. Žiaľ, prejavilo sa to aj na zníženom počte darcov krvi. „Prosím, choďte darovať krv,“ vyzýva krajský lekár.